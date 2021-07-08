نور عمرو دياب توجه رسالة إلى والدتها شيرين رضا بمناسبة عيد ميلادها

وجهت نور عمرو دياب، رسالة تهنئة إلى والدتها الفنانة، شيرين رضا، بمناسبة عيد ميلادها الـ53.

ونشرت نور دياب صورة والدتها عبر حسابها على "إنستغرام"، وقالت: "عيد ميلاد سعيد لأفضل أم على الإطلاق. أنتٍ جميلة، موهوبة، طيبة، ذكية للغاية، حكيمة، ملهمة".

من جهتها، ردّت شيرين رضا على معايدة ابنتها نور "شكرا لك طفلتي الجميلة على هذه الكلمات الرائعة، أحبك أكثر فأكثر كل يوم".

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يذكر أن نور هي الابنة الكبرى للفنان عمرو دياب من زوجته الأولى شيرين رضا، وتبلغ من العمر 31 عاما، وهي مقيمة في بريطانيا.