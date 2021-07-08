جورج وسوف يوجه رسالة إلى جمهوره قبل حفله الأول في السعودية

وجه الفنان السوري، جورج وسوف، رسالة إلى جمهوره قبل حفله الأول في المملكة العربية السعودية.

وقال جورج وسوف عبر حسابه على "تويتر": "لأول مره بلتقي فيكم جمهور السعودية الغالي على قلبي، وكل الشكر والتقدير ل هيئة الترفيه ولأخي العزيز أبو ناصر على الدعوة وللشركة المنظمة".

لاول مره بلتقي فيكم جمهور السعودية الغالي على قلبي 💚🇸🇦

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يوم الجمعة ٧/٢٣ بجدة



وكل الشكر والتقدير ل #هيئة_الترفيه ولاخي العزيز ابو ناصر على الدعوة وللشركة المنظمة #بنش_مارك @GEA_SA @turki_alalshikh @Benchmark_ksa pic.twitter.com/bQcCfgRhPl — Georges Wassouf (@wassouf) July 7, 2021

​يذكر أن آخر أعمال جورج وسوف كانت أغنيته "ياه ع الزمن" التي طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، في أول تعاون يجمعه مع شركة "لايف ستايلز ستوديوز"، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب على مدار خمسة أيام في لبنان تحت قيادة المخرج فادي حداد.