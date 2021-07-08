نقل هاني شاكر إلى المستشفى إثر وعكة صحية مفاجئة... فيديو

أعلن الفنان المصري هاني شاكر، تأجيل حفله الذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم الخميس بدار الأوبرا؛ بسبب وعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وظهر المطرب الكبير هاني شاكر في مقطع فيديو على صفحته الرسمية بفيسبوك، وجه فيه رسالة اعتذار لجمهوره الكبير، عن عدم إقامة حفله اليوم بدار الأوبرا.

وقال هاني "جمهوري الحبيب كنت أتمنى أغني النهارده كل الأغاني اللي بتحبوها، لكنني استيقظت على ضربات قلبي غير منتظمة".

وأضاف أنه "توجه إلى المستشفى لإجراء بعض التحاليل والفحوصات".

وأوضح أن "الأطباء قرروا نقله إلى الرعاية المركزة لمدة 48 ساعة على الأقل ليكون تحت الملاحظة".

وأتم قائلا "إن شاء الله سأحدد موعدا جديدا (للحفلة) في أقرب فرصة".