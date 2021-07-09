ويل سميث يغوص في أعمق حوض سباحة بالعالم في دبي... فيديو

قام الممثل الشهير ويل سميث، المعروف بحبه للمغامرة، بالقيام بتجربة الغوص العميق في أعمق حوض سباحة في العالم في دبي "ديب دايف دبي"، ليكون من أوائل الأشخاص الذين خاضوا هذه التجربة.

وقال في الفيديو الذي نشره عن حوض السباحة الذي تم افتتاحه حديثًا عبر حسابه في "إنستغرام": "أنا دائمًا موجود في دبي، أخبرني صديقي أنه عليّ أن أتفقد مسبح "ديب دايف دبي"، أنا على وشك الغوص في أعمق بركة على وجه الأرض... "هذا جنوني".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Will Smith (@willsmith)

تم افتتاح "ديب دايف دبي"، ودخل موسوعة "غينيس" كأعمق حوض سباحة للغوص في العالم على عمق 60.02 متراً ويحتوي على 14 مليون ليتر من المياه، أي ما يعادل 6 مسابح أولمبية.

افتتحنا اليوم "ديب دايف دبي" أعمق حوض للغوص في العالم بعمق 60 متراً.. تجربة جديدة تقدمها دبي لعشاق المغامرة تأكيداً لمكانتها كوجهة أولى للسياحة والرياضة والترفيه.. وأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.. دبي مستمرة في إسعاد أهلها وزوارها بأفكار ومشاريع مبتكرة. pic.twitter.com/M8M5Esxs7O — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 7, 2021

إلى جانب لقب أعمق حوض سباحة في العالم للغطس، يعد "ديب دايف دبي" أيضًا أكبر استوديو أفلام تحت الماء في المنطقة، يشمل غرفة لتحرير الفيديو وسائط و56 كاميرا تحت الماء والقدرة على خلق أجواء مختلفة عن طريق 164 مصباحًا موجودة في جميع أنحاء المسبح.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Deep Dive Dubai (@deepdivedubai)

يتميز "ديب دايف دبي" بأحدث التقنيات والمرافق، كما يتميز أيضًا بمدينة غارقة مذهلة يمكن للغواصين من جميع المستويات استكشافها، مع استكمال شوارع مهجورة وتضم شقة ومرآبًا و الممرات، من بين المفاجآت الأخرى. يتم تقديم خبرات الغوص الحر والغوص والدورات لجميع مستويات القدرة من قبل فريق مختار بعناية من متخصصي الغوص الدوليين.