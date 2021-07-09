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    أحمد زكي مع جيهان السادات في العرض الخاص لفيلم أيام السادات

    محمد رمضان وتركي آل الشيخ ومشاهير ينعون جيهان السادات... صورة نادرة مع أحمد زكي

    © AFP 2021 / MARWAN NAAMANI
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    حرص عدد من الفنانين والمشاهير في العالم العربي على نعي جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الأسبق، محمد أنور السادات، التي توفيت صباح اليوم الجمعة.

    وشارك الفنان المصري، محمد رمضان، صورا تجمعه بجيهان السادات وعدد من أفراد أسرتها من زيارة قام بها إلى منزلها.

    ووصف رمضان الراحلة بـ"السيدة العظيمة".

    ونشرت الفنانة يسرا صورة تجمعها مع جيهان السادات، وأكدت أن "مصر فقدت رمزا من رموز سيدات مصر التي كانت وستظل رمزا للمرأة المصرية الأصيلة".

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    وتابعت يسرا عن جيهان السادات: "كانت أما عظيمة لأبنائها وأحفادها وسندا لزوجها، كان من حظي أن تربطنا صداقة لكي أراها وأتعامل معها عن قرب.. سيدة في منتهى الرقي والاحترام.. رحمة الله على هذه الروح الطاهرة النقية.. تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته و ألهم العائلة الصبر والسلوان خالص عزائي للأبناء والعائلة جميعا".

    كما شاركت الفنانة المصرية، منى زكي، صورة للراحلة جيهان السادات، عبر خاصية "الستوريز" على حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، ودعت لها بالرحمة والمغفرة.

    يشار إلى أن منى زكي جسدت دور جيهان السادات في مرحلة شبابها، وذلك ضمن أحداث فيلم "أيام السادات"، من بطولة أحمد زكي وميرفت أمين وأحمد السقا، ومن إخراج محمد خان، الذي عرض في عام 2001.

    في المقابل، كشف المخرج عمرو عرفة، عن صورة نادرة شاركها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، والتي هي من لقاء كان حاضرا له وكذلك الفنان المصري الراحل، أحمد زكي، مع جيهان السادات داخل منزلها، أثناء تصوير فيلم "أيام السادات"، الذي يتناول سيرة الرئيس المصري الراحل، أنور السادات.

    وغرد المخرج عمرو عرفة مع صورته النادرة: "التواضع واللطف والذوق وكرم الضيافة كانوا عنوان استقبالها لنا أيام تصوير فيلم "أيام السادات" داخل منزلها، الله يرحمك يا هانم".

    ونعى رئيس الهيئة العامة للترفية في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، الراحلة جيهان السادات، بنشره صورة لها، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وكتب معها: "رحم الله السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات".

    وتقدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، جنازة جيهان السادات، التي أقيمت عند النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة.

    ونشرت الرئاسة المصرية بيانا، صباح اليوم الجمعة، أكدت من خلاله أن جيهان السادات قدمت نموذجا طيبا للمرأة المصرية في مساندة زوجها، في ظل ظروف صعبة ودقيقة، حتى قاد الرئيس الراحل، أنور السادات، بلاده إلى تحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

    يشار إلى أن أرملة الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، كانت في رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعادت إلى مصر مؤخرا، وكانت حالتها الصحية مستقرة، لكنها تعرضت لوعكة صحية جديدة، نقلت على إثرها لتلقي العلاج في أحد مستشفيات القاهرة.

    انظر أيضا:

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    انتصار السيسي تنعى جيهان السادات وتتحدث عن مداواتها الجرحى في حرب أكتوبر
    مصر... نقل جيهان السادات إلى العناية المركزة إثر تدهور حالتها الصحية
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