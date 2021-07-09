أحلام تدعم محمد عبده بعد بكائه في آخر حفلاته: كسرت قلوبنا... فيديو

عبرت الفنانة الإماراتية، أحلام، اليوم الجمعة، عن دعمها للفنان السعودي، محمد عبده، بعد تداول مقطع مصور له من آخر حفلاته الغنائية، يظهر فيه وهو لا يستطيع حبس دموعه على المسرح.

وشاركت أحلام فيديو بكاء محمد عبده عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ووجهت معه رسالة له هي: "‏بسم الله عليك يا أبو نورة.. نزلت دموعي يا عمري أنت.. جعلك ما تبكي من شر.. أحبك.. كسرت قلوبنا كلنا".

وكان محمد عبده أحيا حفلا غنائيا، أمس الخميس، في جدة سوبر دوم بالمملكة العربية السعودية.

وبكى الفنان السعودي الكبير عندما أدى مقطع "تعبت الظلم وأجحافك" من أغنيته "شبيه الريح"، إذ صمت قليلا وذرف دموعه، ليصفق الجمهور له.

بسم الله عليك يا بونوره نزلت دموووووعي ياااااااااعمري انت جعلك ما تبكي من شرررررر احبببببببك 😭كسرت قلوبنا كلنا pic.twitter.com/pFxJ4v3rST — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) July 9, 2021

​وعبر حسابه على موقع "تويتر"، علق عبد الرحمن نجل محمد عبده على بكاء والده في الحفل قائلا إنه حضر الكثير من الحفلات لوالده، ولكن حفلته في جده أحلى حفلة حضرها في حياته.

حضرت حفلات كثير للوالد



#محمد_عبده_في_جده احلى حفلة حضرتها بحياتي



لم ارى في حياتي اعجاز في الأداء مثل أداء اليوم.. أداء اليوم اعتبره معجزة شهدتها عيني واذني..



تصبحو على خير — Abdulrahman Abdu (@abdulrhmanmabdu) July 9, 2021

وقال: "لم أرَ في حياتي إعجازا في الأداء مثل أداء اليوم.. أداء اليوم اعتبره معجزة شاهدتها عيني وأذني".

وقال تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي السعودي، رئيس هيئة الترفيه، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020 أنه يعتزم تسجيل 15 أغنية من أصل 100 بتقنية الهولوغرام لمحمد عبده.

وتوجه الفنان محمد عبده بالشكر لآل الشيخ، الذي رد قائلا: "أنت قامة تستاهل التكريم وتوثيق أرشيفك إللي (الذي) أسعدتنا فيه والعالم العربي لأكثر من 50 عاما".

​يذكر أن تقنية "الهولوغرام"، هي تقنية تصوير تجسيمي، تعتمد على التقاط جزيئات الضوء المتناثرة على جسم ما، ومن ثم عرضه على هيئة صورة ثلاثية الأبعاد مطابقة لشكل الجسم الحقيقي.