6 "تغييرات صغيرة" تساعد في خفض ضغط الدم

يعتبر ضغط الدم مرتفعا عندما تكون القراءة عند 130/80 مم زئبقي وما فوق، وفقا لأحدث الإرشادات الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية.

ويعد خفض قراءة ضغط الدم إجراء وقائيا ضد النوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى وأمراض العيون والتدهور المعرفي.

وتوصي الدكتورة نعومي فيشر، إخصائية ارتفاع ضغط الدم باتباع ست طرق لخفض القراءة بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتقول فيشر إن "أكثر الوسائل فعالية لخفض ضغط الدم المرتفع هي إنقاص الوزن، يمكن تحقيق ذلك بممارسة نشاط جسدي نصف ساعة يوميا".

وتضيف "بالنسبة للبعض هذا يعني الرقص. بالنسبة لآخرين، ركوب الدراجات أو المشي السريع مع صديق".

في حين أن التخلص من الدهون مفيد للغاية في خفض قراءات ضغط الدم، توصي فيشر أيضا بالقيام ببعض رفع الأثقال، وتقول: "رفع الأثقال غالبا ما يكون جزءا مهملا من خطة التمرين".

وتشير إلى أن فوائد رفع الأثقال تشمل زيادة كتلة العضلات ومساعدة الشخص على تقوية عضلاته.

كما توصي فيشر بأن تكون على دراية بما تأكله، من خلال التعود على قراءة ملصقات التغذية، مضيفة في هذا الصدد: "احترس على وجه الخصوص من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، فالملح (أي الصوديوم) يمكن أن يرفع ضغط الدم بشكل مباشر".

لذلك عليك الحذر من محتوى الملح في الخبز والمعجنات، واللحوم الباردة واللحوم المقددة، البيتزا، الحساء، الشطائر.

كما تقترح الدكتورة فيشر أيضا " تناول مشروب واحد يوميا كحد أقصى"، لافتة إلى أن "الإفراط في شرب الكحوليات، في كثير من الأحيان، يمكن أن يزيد من ضغط الدم لديك".

وقالت إن على مريض ارتفاع ضغط الدم أيضا تخصيص وقت لتقليل التوتر، حيث تعمل هرمونات الإجهاد - مثل الكورتيزول - على تقليص الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم.

علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي المستويات المستمرة من التوتر إلى عادات غير صحية ، والتي قد تشمل: الإفراط في الأكل قلة النوم إساءة استخدام الكحول أو المخدرات.

لذلك يجب أن يكون تقليل مستويات التوتر أولوية، وهو ما يمكن تحقيقه بالتأمل اليومي أو جلسات التنفس العميق واليوغا.

ست استراتيجيات لخفض ضغط الدم

فقدان الوزن

تمرن أكثر

ارفع أثقال

اقرأ ملصقات التغذية

قلل من تناول الكحول

تخفيف التوتر

من جانبها، أضافت NHS (هيئة الخدمات الصحية البريطانية) أنه يمكنك خفض ضغط الدم عن طريق تقليل الكافيين أيضا.

وقالت إن "شرب أكثر من أربعة فناجين من القهوة يوميا قد يزيد من ضغط الدم". وتشمل المشروبات التي تحتوي على الكافيين الكولا ومشروبات الطاقة والشاي والقهوة".