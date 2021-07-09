الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل ضوئية قرب قرية الغجر على حدود لبنان... فيديو

أطلق الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قنابل ضوئية فوق بلدة الغجر الحدودية مع لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان مقتضب نقلته إذاعة الجيش (غالي تساهال): "قبل وقت قصير تم إطلاق عدد من القنابل الضوئية في منطقة قربة الغجر على الحدود اللبنانية بعد رصد غير عادي بالمنطقة".

דובר צה"ל: לפני זמן קצר נורו מספר פצצות תאורה במרחב כפר ע'ג'ר שבגבול לבנון, בעקבות זיהוי חריג במרחב. כוחות צה"ל סורקים במרחב@Doron_Kadosh https://t.co/Vp0R4SgHBM — גלצ (@GLZRadio) July 9, 2021

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته تمشط المنطقة، دون مزيد من التوضيح.

צה"ל יורה פצצות תאורה בגבול לבנון סמוך לכפר ע'ג'ר, האירוע בבדיקה@rubih67 pic.twitter.com/JE8U4HOdOj — כאן חדשות (@kann_news) July 9, 2021

وتشهد المنطقة الحدودية توترا بين "حزب الله" وإسرائيل، المتهمة بارتكاب خروقات برية وجوية متكررة في لبنان.