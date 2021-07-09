ياسمين عبد العزيز تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات... صور

وشاركت الممثلة المصرية صورا لها من تواجدها في إمارة دبي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والتي تظهر فيها ممسكة بورود، وعبرت من خلالها عن "سعادتها بالحصول علي الإقامة الذهبية بدولة الامارات العربية الشقيقة"، بحسب قولها.
من جانبه، علق الفنان أحمد العوضي على إعلان زوجته، ياسمين عبد العزيز، بحصولها على الإقامة الذهبية برموز معبرة "إيموجي" لثلاثة قلوب.
وأصبحت ياسمين عبد العزيز هي أحدث الفنانين الحاصلين على "الإقامة الذهبية" في دبي.
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ومن بين هؤلاء المشاهير، على سبيل المثال لا الحصر؛ المطربة اللبنانية نجوى كرم، والفنان المصري محمد رمضان، ولاعب الكرة البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، والمطرب اللبناني راغب علامة، ونقيب الموسيقيين المصري هاني شاكر.
الفنان اللبناني راغب علامة، كشف عن حصول أسرته أيضا، على الإقامة الذهبية، قائلا إن انتقالهم للعيش في دبي، كان أسعد شيء بالنسبة له، لأنه يمنحهم بيئة آمنة وعادلة وإيجابية، بعيدا عن الاضطرابات التي يشهدها لبنان.
لم يقتصر الأمر على المشاهير العرب من الوسط الفني والإعلامي فقط، إذ أعلنت شرطة دبي في شهر مارس/ آذار الماضي، عن برنامجها الخاص لاستقطاب أصحاب الأفكار المبتكرة في المجال الأمني والخدمي، والذي ستمنح من خلاله مكافآت مالية كبيرة إلى جانب الإقامة الذهبية، مشيرة إلى تركيزها على الهند والدول العربية والأوروبية.
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