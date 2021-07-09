تناول 5 حبات برقوق مجفف يوميا يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض

عادة ما يتم تناول البرقوق المجفف للحفاظ على نشاط الأمعاء، ولكن اتضح أنه حتى تناول كمية صغيرة منه يوميا يمكن أن يفعل العجائب.

أظهرت دراسة جديدة أن إضافة خمسة حبات من البرقوق المجفف إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن يقلل أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب والالتهابات، خاصة عند النساء الأكبر سنا.

وكشف باحثون في جامعة سان دييغو الأمريكية أن تناول خمسة أو ستة حبات برقوق مجفف يوميا لمدة ستة أشهر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويرفع مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم.

وتعد النوبات القلبية هي أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعا في العالم، والسبب الرئيسي للنوبات القلبية هو أمراض القلب التي تشهد ضيق الشريان التاجي بسبب تراكم الدهون على جداره.

و تزداد فرصة ضيق الأوعية الدموية والنوبات القلبية بسبب تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب ونمط الحياة غير الصحي (التدخين والسمنة) وأمراض أخرى كالسكري.

وفي الدراسة التي نشرت في مجلة الغذاء الطبي (Journal of Medicinal Food) تم تقسيم 48 امرأة سليمة بعد سن اليأس إلى ثلاث مجموعات. لم يشتمل النظام الغذائي لمجموعة واحدة على البرقوق على الإطلاق، وتناولت المجموعتان الأخريان 50 أو 100 غرام من البرقوق يوميا خلال الدراسة التي استمرت ستة أشهر.

قام الباحثون بقياس مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى المشاركات في بداية الدراسة ونهايتها، بهدف رصد ما إذا كان هناك تحسن في أولئك اللواتي تناولن البرقوق.

وأظهرت نتائج التجربة نتائج إيجابية مماثلة بين أولئك الذين تناولوا 50 غراما و 100 غرام من البرقوق المجفف. انخفضت مستويات الالتهاب لديهن بعد تناول البرقوق يوميا وكانت كمية مضادات الأكسدة أعلى. ولم يلاحظ أي تغيير غير عادي في وزن المشاركات أو مؤشر كتلة الجسم.

وبالإضافة إلى قدرة البرقوق المجفف على الوقاية من أمراض القلب والالتهابات وتحسين قدرة مضادات الأكسدة، أظهرت دراسات حديثة أيضا أن النساء بعد سن اليأس اللائي عانين من ضعف العظام وأكلن 50 غراما من البرقوق المجفف يوميا لمدة 16 شهرا زادت كقافة عظامهن، وهو أمر مهم جدا في الشيخوخة.