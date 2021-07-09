علماء يرفعون فعالية لقاحين لكورونا إلى 99% ويطورون مناعة قوية ضد متغير "دلتا"

أظهر بحث أجراه علماء تايلانديون أن مزيجا من جرعتين من لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفاك" وجرعة واحدة من "أسترازينيكا"، يخلق مناعة كافية لدى البشر لمقاومة سلالة فيروس كورونا الجديدة "دلتا"، في حين أن جرعتين فقط من "سينوفاك" تشكل حصانة ضد سلالة "ألفا".

بانكوك- سبوتنيك. شارك في الدراسة، عالم الفيروسات التايلاندي الشهير ثيرافات هيماشودا، ومتطوعون من الطاقم الطبي الذي يعمل مع مرضى "كوفيد 19" وأشخاص عاديين.

وأظهرت أن جرعتين من "سينوفاك" تخلقان مناعة كافية لسلالة "ألفا" من الفيروس التاجي، والتي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، لكن لا يمكنها التعامل مع جرعة "دلتا" الأشد تحورا، والتي عرفت لأول مرة في الهند.

في الوقت نفسه، يزيد المزيج من جرعة واحدة من "سينوفاك" وجرعة واحدة من "أسترازينيكا" من كمية الأجسام المضادة بأكثر من الحصول على جرعتين فقط من اللقاح الصيني، مع فعالية تزيد على 90% مقابل 80-90% للخيار الثاني.

وقال هيماشودا إن الاستخدام المتسلسل لجرعتين من "سينوفاك" وجرعة واحدة من "أسترازينيكا" يحقق فعالية تصل إلى 99%، مما يعزز بشكل كبير المناعة ضد كل من سلالتي "ألفا" و"دلتا".

وأضاف: "النتيجة الرئيسية للدراسة هي أنها تثبت أن المزيج يوفر مناعة كافية ضد سلالة دلتا، ويمكن أن تصبح حلا مؤقتا لتحصين العاملين الطبيين والعاملين في الخطوط الأمامية الذين يتعاملون باستمرار مع المرضى ويضعون صحتهم في خطر".

وأضاف أنه بسبب النقص في لقاحات الرنا المرسال، التي تعمل بشكل أفضل ضد سلالة "دلتا"، فإن الجمع بين اللقاحات المتوافرة بسهولة أكبر يعد خيارا قابلا للتطبيق.