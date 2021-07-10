سامسونغ تتيح منصتها المجانية لبث الأفلام والمسلسلات على الإنترنت لغير عملائها

أطلقت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، أمس الجمعة، نسخة من خدمة بثها الرقمي "سمارت تي في بلس" المجانية والمدعومة بالإعلانات على شبكة الإنترنت.

وكانت الخدمة تقتصر في البداية على تلفزيونات "سامسونغ" وهواتفها الذكية، لكن قررت الشركة حاليا توفيرها للجميع في الربع الثاني من العام الجاري، حسبما أفاد موقع "بروتوكول"، أمس الجمعة.

وعلى الرغم من أن إطلاق "سامسونغ" لخدمة بثها المجانية لم يصاحبه ضجة كبيرة على غير المتوقع، إلا أن هذه الخطوة تلمح إلى استعداد الشركة الكورية الجنوبة للمنافسة في سوق المنصات الرقمية، التي ذاع صيتها بعد انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وإغلاق دور العرض السينمائية.

ولم يكن لدى "سامسونغ" تعليقا فوريا على الإطلاق بشأن إطلاق خدمة بثها "سمارت تي في بلس" على الإنترنت، ورغم ذلك، أكد متحدث رسمي باسم الشركة الأنباء لموقع "بروتوكول".

Samsung lancia TV Plus e Samsung O su mobile https://t.co/BYNq2RyixX pic.twitter.com/xmAIQBVYwU — Davide (@davidenovelli) July 2, 2021

وكانت خدمة "سامسونغ تي في بلس" موجودة منذ سنوات، وهي متاحة على شاشات "سامسونغ" الذكية منذ عام 2016، ولكن توفيرها على أجهزة أخرى يضعها في منافسة مباشرة مع خدمات البث المدعومة بالإعلانات، مثل "بيكوك" وقناة "روكو".

وبينما أنه ليس واضحا في الوقت الحالي سبب قرار شركة "سامسونغ" إطلاق نسخة الويب من خدمة بثها الآن، إلا أنه يبدو أنها تستكشف وسائل لجلب "تي في بلس" إلى جمهور أكبر.