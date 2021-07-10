أحمد العوضي يخرج عن صمته بعد أنباء تعذيب ياسمين عبد العزيز لخادمتها الفلبينية

وقال أحمد العوضي، عبر حسابه على "فيسبوك": "الرجاء من الجريدة التي أعتز بها وأكنّ لها كل الاحترام والتقدير تحري الدقة. السادة الصحفيين زملائي أرسلوا إن الخبر ده وصلهم من رقم دولي... طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفة ومعروف مين وراها".

وتابع: "أنا لحد دلوقتي ساكت احتراما للجمهور المحترم .. لكن زوجتي خط أحمر.. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع.. وعدم ردي علي كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم واعمالا لقول سيدنا عمر (اميتو الباطل بالسكوت عنه)".

يذكر أن صفحة تدعى حقوق المرأة (وهي صفحة غير موثقة)، كانت وراء إثارة حالة من الجدل عبر "فيسبوك" بعدما نشرت رسائل ووثائق وصلت إليها من البعض تفيد باتهام ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها الفلبينية، فيما نشرت عدة مواقع وصحف الخبر، ولكن دون أن تخرج أي جهة رسمية حتى الآن لتؤكد مدى صحة هذا الاتهام.