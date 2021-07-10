نانسي عجرم تطرح ألبومها الغنائي الجديد "نانسي 10" على يوتيوب... فيديو

طرحت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، اليوم السبت، ألبومها الغنائي الجديد "نانسي 10"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

والألبوم الجديد هو العاشر في مسيرة نانسي عجرم الفنية، ويضم 14 أغنية باللهجات المصرية واللبنانية والخليجية، ومنها "هيدا أنا" و"سلامات" ومية وخمسين".

وخلال الشهر الماضي، طرحت نانسي عجرم 4 أغنيات مصورة من ألبومها الجديد عبر قناتها على "يوتيوب".

من ناحية أخرى، قررت نانسي عجرم عدم إضافة أغنيتها بعنوان "سهرة صباحي" إلى ألبومها الغنائي "نانسي 10".

أعلن عن ذلك كاتب الأغنية، الشاعر الغنائي، أحمد علاء الدين، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، والذي أوضح أن مدير أعمال نانسي عجرم، جيجي لامارا، أكد له أن الأغنية سيتم طرحها بعد طرح الألبوم.

وكشف علاء الدين في منشوره على "فيسبوك" أن جيجي لامارا أخبره أيضا أن أغنية "سهرة صباحي" ستتضمن مفاجأة كبيرة، سيتم الإعلان عنها مع قرب طرحها.

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يشار إلى أن نانسي عجرم أحيت حفلا غنائيا في العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس الجمعة.