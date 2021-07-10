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    ليا سيدو

    بطلة أفلام "جيمس بوند" قد تغيب عن مهرجان كان السينمائي بعد إصابتها بكورونا

    © AFP 2021 / MIGUEL MEDINA
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    أصيبت الممثلة الفرنسية، ليا سيدو، بفيروس "كورونا" المستجد، ما قد يشير إلى غيابها عن الدورة الـ74 لمهرجان كان السينمائي الدولي.

    وأفادت المتحدثة باسم أحد أفلام ليا سيدو لـوكالة "فرانس برس" أنها قد لا تحضر المهرجان بسبب مرضها.

    منة شلبي في أثناء تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي، 20 نوفمبر 2019
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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    وتأتي احتمالية غياب ليا سيدو (35 عاما) عن مهرجان كان السينمائي في الوقت الذي تشارك فيه بأربعة أفلام في دورته الـ74، ومنها فيلم "The French Dispatch".

    ويتنافس ثلاثة من الأفلام الأربعة على جائزة السعفة الذهبية، وهي الجائزة الأولى في مهرجان كان.

    لكن المتحدثة أكدت أن ليا سيد تم تطعيمها بالكامل ضد الفيروس، ولا تظهر عليها أعراض، وتنتظر تعليمات طبيبها لمعرفة ما إذا كان بإمكانها السفر لحضور المهرجان الذي ستختتم فعالياته يوم السبت المقبل الموافق 17 يوليو/ تموز الجاري.

    كما رجحت المتحدثة أن تكون ليا أصيبت بالفيروس أثناء عملها في فيلمها الأخير.

    في ظل الظروف العادية، ستحتاج ليا سيدو إلى إجراء اختبارين سلبيين قبل أن تتمكن من حضور المهرجان.

    يشار إلى أن ليا سيدو هي أحدث بطلة لأفلام العميل السري البريطاني "جيمس بوند"، إذ شاركت النجم دانييل كريغ بطولة فيلم "Spectre" الذي عرض في 2015، و"No Time to Die" المنتظر عرضه خلال العام الحالي.

    وكانت شائعات انتشرت في مدينة كان الفرنسية، منذ أيام، عن إصابة نجم كبير بفيروس "كورونا" المستجد،  لكن مدير المهرجان، تييري فريمو، أكد يوم السبت أنه "لم يكن هناك تجمعا في المهرجان".

    وصرح بعد عرض أحد الأفلام: "لقد أجرينا أمس أكثر من 3000 اختبار (على رواد المهرجان) وليس لدينا أي حالات إيجابية، يتعين علينا أن نقول هذا لإظهار أن الشائعات المتعلقة بتجمع "كان" لا أساس لها من الصحة".

    وتعرض مهرجان "كان" السينمائي الدولي للإلغاء العام الماضي بسبب الوباء، وتم تأجيله من موعده المعتاد في شهر مايو/ أيار الماضي، لتتم إقامته في الفترة من 6 وحتى 17 يوليو الجاري.

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