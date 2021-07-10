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    6 أطعمة عليك تجنبها إن كنت تعاني من التهاب المفاصل

    © Sputnik . Eugene Novozhenina
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    يتعين على مرضى التهاب المفاصل الابتعاد تماما عن مجموعة من الأطعمة التي تزيد من سوء حالاتهم وقد تؤدي بمرور الوقت للتسبب في مضاعفات شديدة.

    وعادة ما يشعر مريض التهاب المفاصل بألم وتيبس في مفاصله، بما في ذلك مريض التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام والتهاب المفاصل الصدفي والنقرس.

    وخلص الخبراء إلى أن هناك 6 أطعمة يجب على مرضى التهاب المفاصل تجنبها للسيطرة على الألم والالتهاب وأعراض التهاب المفاصل الأخرى، بحسب موقع onlymyhealt.

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    1.اللحوم الحمراء

    حتى لو كنت من محبي اللحوم، فعليك الامتناع عن تناول اللحوم الحمراء، فهي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة الضارة بالجسم.

     إذا كنت تستهلك اللحوم الحمراء، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض التهاب المفاصل عن طريق زيادة الالتهاب.

     يؤدي هذا إلى تفاقم تورم المفاصل مما يجعل الأمور أصعب. وبالتالي، يمكنك استبدال اللحوم الحمراء بخيارات بروتينية أخرى مثل الأسماك والدجاج والمكسرات والبقوليات.

    2.الغولتين

    يوجد الغلوتين في الحبوب مثل القمح والجاودار والشعير، وقد وجدت بعض عمليات البحث الأولية أن تناول الغلوتين يؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل.

    كذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية مثل مرض الاضطرابات الهضمية معرضون لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي إذا تناولوا الغلوتين.

    3.منتجات الألبان عالية الدسم

    منتجات الألبنان غير ضارة بشكل عام لمرضى التهاب المفاصل ولكن يجب تجنب منتجات الألبان عالية الدسم.

    وترتبط دهون الألبان بالعلامات الحيوية الالتهابية، وبالتالي من الأفضل تجنبها لمنع مسببات آلام التهاب المفاصل والالتهابات.

    4.الملح

    هناك العديد من أنواع الملح التي يمكن تناولها ولكن ملح الطعام ليس جيدا لمرضى التهاب المفاصل لأنه يزيد من الاستجابة الالتهابية، مما يضاعف من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي. يرتبط استهلاك الكثير من الملح بالتهاب المفاصل إلى جانب ارتفاع ضغط الدم.

    5.أحماض أوميغا 6 الدهنية

    في حين أن الأحماض الدهنية ضرورية للجسم إلا أنها قد لا تكون مفيدة لمرضى التهاب المفاصل.

    وتعتبر أحماض أوميغا 6 الدهنية على وجه الخصوص محظورة تماما بسبب قدرتها على تحفيز الالتهاب، في المقابل تعتبر أحماض أوميغا 3 الدهنية مضادة للالتهابات.

    وتحتوي الزيوت مثل عباد الشمس والقرطم والكانولا على كميات أعلى من الأحماض الدهنية أوميغا 6. من الأفضل استبدالها بزيت الزيتون.

    6.المشروبات المحلاة

    هناك العديد من المشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة مثل الصودا والمشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المعلبة وغيرها من المشروبات، التي يمنع على مرضى التهاب المفاصل تناولها.

    يوصى أيضا بالحد من تناول السكر لأن السكر يمكن أن يؤدي أيضا إلى حدوث التهاب.

    من الأفضل تجنب الأطعمة السكرية إذا كنت مصابا بالتهاب المفاصل. من الأفضل تناول المشروبات غير المحلاة واستخدام النكهات الطبيعية لتحسين مذاق الطعام.

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