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    شريط لاصق

    فيديو يثير ضجة لمرأة مربوطة بشريط لاصق على خطوط جوية أمريكية

    © AFP 2021 / DREW ANGERER
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    أثار مقطع مصور متداول على تطبيق الفيديوهات "تيك توك" ضجة واسعة، والذي يرصد امرأة تجلس على كرسيها في الدرجة الأولى بطائرة ركاب أمريكية، وتم تقييدها بواسطة شريط لاصق.

    وذكر الفيديو الذي حصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة أن الواقعة حدثت، يوم الثلاثاء الماضي، عندما هاجمت المرأة مضيفات، وحاولت فتح الباب الأمامي للطائرة.

    ووقعت الحادثة في رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 1774، التي كانت متجهة من دالاس فورت وورث، تكساس، إلى شارلوت في ولاية نورث كارولينا.

    وتقول صاحبة الفيديو الذي شاركته على "تيك توك" إنه يمكن رؤية امرأة مجهولة في الدرجة الأولى بشريط لاصق حول جسدها وفمها، وهي تحاول الصراخ على الركاب، الذي يغادرون الطائرة بعد هبوطها.

     

    وفي مقطع مصور آخر، أوضحت صاحبة الفيديو أن "الضجة بدأت بعد ساعة واحدة من الرحلة الجوية التي استغرقت ساعتين، عندما "كان جميع المضيفات يركضن في الممرات، وكأنهن يتهامسن مع بعضهن، ليتبعه إغلاق الطاقم حمامات الطائرة، وبدأوا في انتزاع الحقائب من الصناديق العلوية".

    طائرة لشركة الطيران Frontier Airlines الأمريكية
    © CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts / "Hector" - the Sea Otter
    مضيف يهدد بتحويل مسار الطائرة بسبب سلوك الركاب "المقزز"... فيديو
    وتابعت: "كان الأمر أشبه بالفوضى ولا أحد يعرف ما الذي يحدث".

    وأضافت صاحبة الفيديو أنه بعد ذلك "تحدث الطيار أخيرا مع الركاب عبر الاتصال الداخلي، وطلب منهم البقاء في مقاعدهم بسبب "الوضع السيئ في الطائرة"، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل".

    وواصلت صاحبة الفيديو أنه "عند هبوط الطائرة أوضحت مضيفة طيران كانت تجلس بالقرب من الركاب أن المرأة المقيدة كانت تعاني من انهيار عقلي واضح وحاولت النزول من الطائرة، وكانت تردد "عليّ النزول من هذه الطائرة"، وصعدت إلى المخارج وبدأت تدق على الأبواب، قائلة: "أنتم بحاجة إلى ترك هذه الطائرة".

    و"لكن مع تجاهل طاقم الطائرة لمطلب المرأة الهستيرية، اتبعت سلوكا عدوانيا، وأخذت تعض وتبصق المضيفات وتهاجمهم، وهو ما دفعهم في النهاية إلى ربطها في كرسيها ووضع شريط لاصق على فمها"، بحسب شهادة صاحبة الفيديو.

    ويظهر مقطع الفيديو المتداول ضابط شرطة وطاقم طبي ينتظرون عند مدخل الطائرة، بينما يخرج ركاب آخرون عند الهبوط.

    من ناحيتها، أكدت الخطوط الجوية الأمريكية لـصحيفة "نيويورك بوست" أن المرأة

    "حاولت فتح باب الصعود الأمامي" أثناء الرحلة وتم تقييدها "من أجل سلامة وأمن العملاء الآخرين وطاقمنا".

    لكن أكدت صاحبة الفيديو أنه ما كان يجب التعامل مع الراكبة بهذه الطريقة، وأضافت: "كان يجب أن يكون لديهم طريقة أفضل للتعامل مع الأمر... أشعر أنه تم التعامل معها بشكل سيئ".

    يشار إلى أنه منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2021، تلقت إدارة الطيران الفيدرالية 2500 تقرير عن سلوك جامح من قبل الركاب، معظمها يتعلق برفض المسافرين الامتثال لأوامر فيدرالية بارتداء القناع الطبي للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

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