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    ريتشارد برانسون وأعضاء طاقم فيرجن غلاكتيك يدخلون مركبة في إس إس يونيني

    تأجيل موعد إطلاق أول رحلة تجريبية مأهولة بالكامل للفضاء لظروف جوية

    © REUTERS / VIRGIN GALACTIC
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    أعلنت شركة "فيرجن غلاكتيك"، التي يملكها الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، تعديل موعد أول رحلة تجريبية مأهولة بالكامل إلى حافة الفضاء، والتي كان من المقرر انطلاقها اليوم الأحد.

    وتأجل إطلاق الرحلة إلى يوم غد الاثنين الموافق 12 يوليو/ تموز الجاري، الساعة 2:30 مساء بتوقيت غرينتش.

    وأوضحت الشركة، اليوم الأحد، عبر موقع "تويتر"، أن تأجيل الموعد جاء بسبب الطقس الليلي.

    وسيتم بث انطلاق أول رحلة سياحية للفضاء تابعة لشركة "فيرجن" عبر حسابها على "تويتر"، وكذلك عبر موقعها الإلكتروني.

    ومن المقرر أن ترسل شركة "فيرجن غلاكتيك" المركبة "في إس إس يونيتي" في أول رحلة تجريبية مأهولة بالكامل إلى حافة الفضاء.

    وكان ريتشارد برانسون أعلن لأول مرة عن نيته في صنع طائرة فضائية في عام 2004، فيما توقع أن يوفر رحلة سياحية مع حلول عام 2007، لكن واجهت الشركة صعوبات فنية أدت إلى تأجيل انطلاق المشروع، بما في ذلك حادث تحطم قاتل أثناء رحلة تطوير في عام 2014.

    الملياردير البريطاني، ريتشارد برانسون، مؤسس شركة فيرغن غلاكتيك
    © AP Photo / Richard Drew
    تكلفتها ربع مليون دولار... شركة "فيرغن" تؤجل إطلاق أول رحلة سياحية فضائية لها
    وسيكون ريتشارد برانسون متواجدا على متن الرحلة الفضائية، غدا الاثنين، إلى جانب 6 أفراد، والتي ستنطلق من صحراء نيو ميكسيكو.

    وستستغرق الرحلة حوالي 90 دقيقة، وسيمر الطاقم بتجربة انعدام الوزن لبضع دقائق قبل العودة إلى الأرض.

    يشار إلى أن مؤسس شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية، الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، أعلن مطلع الشهر الجاري أنه سيسافر مع شقيقه مارك على متن رحلة فضائية تابعة لشركة إطلاق الصواريخ "بلو أوريجن" في 20 يوليو/ تموز.

    وستحوم رحلة بيزوس إلى الفضاء الخارجي (على ارتفاع 100 كم) وستستغرق 11 دقيقة فقط، قبل أن يعود إلى الأرض، ويرافقه فيها كل من شقيقه والفائز بمزاد أجرته الشركة على المقعد الثالث الذي بيع بـ 28 مليون دولار، بحسب ما نقل موقع "بيزنس إنسايدر".

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