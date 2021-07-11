تأجيل موعد إطلاق أول رحلة تجريبية مأهولة بالكامل للفضاء لظروف جوية

أعلنت شركة "فيرجن غلاكتيك"، التي يملكها الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، تعديل موعد أول رحلة تجريبية مأهولة بالكامل إلى حافة الفضاء، والتي كان من المقرر انطلاقها اليوم الأحد.

وتأجل إطلاق الرحلة إلى يوم غد الاثنين الموافق 12 يوليو/ تموز الجاري، الساعة 2:30 مساء بتوقيت غرينتش.

وأوضحت الشركة، اليوم الأحد، عبر موقع "تويتر"، أن تأجيل الموعد جاء بسبب الطقس الليلي.

وسيتم بث انطلاق أول رحلة سياحية للفضاء تابعة لشركة "فيرجن" عبر حسابها على "تويتر"، وكذلك عبر موقعها الإلكتروني.

NEW TIME: Watch #UNITY22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.



Overnight weather delayed the start of flight preparations, but we are on track to fly today with a newly scheduled time.



WATCH: https://t.co/5UalYT7Hjb pic.twitter.com/wkPtjNDM1V — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 11, 2021

ومن المقرر أن ترسل شركة "فيرجن غلاكتيك" المركبة "في إس إس يونيتي" في أول رحلة تجريبية مأهولة بالكامل إلى حافة الفضاء.

2 days until #Unity22! There’s space for all, so we invited a few special guests to join our global livestream: @StephenAtHome, @thegreatkhalid, @Cmdr_Hadfield, and @KellieGerardi. Watch the launch live this Sunday at 6 am PT | 9 am ET | 2 pm BST on https://t.co/5UalYT7Hjb pic.twitter.com/olJXZS5Q7Z — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 9, 2021

وكان ريتشارد برانسون أعلن لأول مرة عن نيته في صنع طائرة فضائية في عام 2004، فيما توقع أن يوفر رحلة سياحية مع حلول عام 2007، لكن واجهت الشركة صعوبات فنية أدت إلى تأجيل انطلاق المشروع، بما في ذلك حادث تحطم قاتل أثناء رحلة تطوير في عام 2014.

وسيكون ريتشارد برانسون متواجدا على متن الرحلة الفضائية، غدا الاثنين، إلى جانب 6 أفراد، والتي ستنطلق من صحراء نيو ميكسيكو.

وستستغرق الرحلة حوالي 90 دقيقة، وسيمر الطاقم بتجربة انعدام الوزن لبضع دقائق قبل العودة إلى الأرض.

يشار إلى أن مؤسس شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية، الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، أعلن مطلع الشهر الجاري أنه سيسافر مع شقيقه مارك على متن رحلة فضائية تابعة لشركة إطلاق الصواريخ "بلو أوريجن" في 20 يوليو/ تموز.

وستحوم رحلة بيزوس إلى الفضاء الخارجي (على ارتفاع 100 كم) وستستغرق 11 دقيقة فقط، قبل أن يعود إلى الأرض، ويرافقه فيها كل من شقيقه والفائز بمزاد أجرته الشركة على المقعد الثالث الذي بيع بـ 28 مليون دولار، بحسب ما نقل موقع "بيزنس إنسايدر".