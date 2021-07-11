خبيرة تغذية تكشف عن عصير "سحري" لزيادة الرغبة لدى الرجال والنساء

كشفت خبيرة تغذية عن عصير طبيعي "سحري"، لتقوية الرغبة الجنسية لدى كل من الرجال والنساء على حد سواء.

وقالت خبيرة التغذية، كريستينا جاكس، لموقع "إكسبريس" البريطاني، إن هناك نوع واحد من الخضروات الجذرية التي يمكن أن تساعد كعصير في زيادة الرغبة الجنسية كونها تحتوي على مستويات عالية من معدن البورون.

وأوضحت أن الحديث يدور عن عصير جذور البنجر (الشمندر)، مضيفة أن البورون المهم لسلامة العظام ولتنشيط المخ وزيادة حدة الانتباه، يعزز أيضا إنتاج الهرمونات الجنسية.

وأضافت أن "شرب عصير البنجر يساعد الجسم على التمثيل الغذائي واستخدام هرمون الاستروجين للنساء وزيادة مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال".

ومضت موضحة أن البنجر يساعد أيضا على "إنتاج أكسيد النيتريك في الأوعية الدموية، ما يجعل الأشخاص يشعرون بالاسترخاء، ويحسن تدفق الدم لديهم، ويشعرهم بهزات جماع أفضل".

وأشارت جاكس إلى أنه رغم أن الشعور بالتحسن الجسدي والعاطفي مرتبط بالدافع الجنسي الصحي، إلا أنه يمكن للنظام الغذائي الجيد أن يضيف "دفعة كبيرة" إلى حياتك الجنسية عن طريق تقليل الالتهاب وزيادة تدفق الدورة الدموية.

وإضافة إلى عصير البنجر استعرضت خبيرة التغذية عددا من الأطعمة الأخرى التي قالت إنها تعزز من الرغبة الجنسية، ومن بينها المكسرات، والفاكهة، والتوابل والبروتين الخالي من الدهون.

وقالت إن تناول حفنة من الصنوبر أو الجوز يمكن أن يعزز الوظيفة الجنسية، نظرا لاحتوائها على كمية وافرة من الزنك، كما يعد الجوز مصدرا رائعا لأوميغا 3، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب.

وفيما يتعلق بالفاكهة، أكدت جاكس على أن أفضل أنواعها لتعزيز الصحة الجنسية هو الرمان، لافتة إلى أن "هذه الفاكهة اللذيذة تحتوي على مزيج قوي من مضادات الأكسدة، وتزيد من مستويات هرمون التستوستيرون وتساعد على تعزيز تدفق الدم، وبالتالي تحسين الرغبة الجنسية".

وبالانتقال إلى التوابل قالت إن "إضافة التوابل الدافئة إلى الأطعمة يمكن أن يعزز التقبل، ويخلق العلاقة الحميمة ويزيد من الرومانسية... فجوز الطيب والقرفة على سبيل المثال تستخدمان في العديد من الثقافات كمنشط جنسي، مجرد رائحة هذه التوابل تساعد على تحسين الحالة المزاجية وتهدئة الأعصاب وإثارة الدافع الجنسي".

وفيما يتعلق بالبروتين الخالي من الدهون، تنصح جاكس بتناول الأسماك، ولحم البقر الذي يتغذى على الأعشاب، والحبوب.

وقالت مازحة: "يمكن أن يوفر البروتين قدرة تحمل طويلة الأمد في المواعيد المتأخرة من الليل".

كما أشارت خبيرة التغذية إلى أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب عليك تجنبها إذا كنت لا تريد أن تشعر بالضعف، بما في ذلك، السكريات المضافة، والوجبات السريعة المجهزة والمعبأة، والدهون المشبعة، ومادة الكافيين، والكحول.

ويعتقد أن هذه الأطعمة تساهم في حدوث التهاب داخل الجسم، ما يؤدي إلى "توقف تدفق الدم إلى الأماكن التي تريدها".

وختمت جاكس بالقول إن الأطعمة الغنية بالألياف، على الرغم من كونها صحية، قد لا تكون فكرة جيدة إذا كنت ترغب في ليلة مليئة بالعاطفة لأنها قد تؤدي إلى زيادة الغازات والانتفاخ.