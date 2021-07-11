القضاء المصري يصدر قرارا ضد الفنان أحمد عز في قضية "توأم زينة"

أصدر القضاء المصري، اليوم الأحد، قرارا ضد الفنان أحمد عز، بشأن الدعوى التي أقامها معتز الدكر، محامي الفنانة زينة.

وقالت وسائل إعلام مصرية ، إن "محكمة الأسرة، قضت برفض الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز، وأيدت حكم أول درجة بإلزامه بدفع 41 ألفا و700 جنيه إسترليني (58 ألف دولار)، قيمة المصروفات الدراسية لطفليه (التوأم) عن العامين الدراسيين 2018- 2019 و2019- 2020، في الدعوى التي أقامها معتز الدكر محامي الفنانة زينة".

كما قضت المحكمة بإلزامه بدفع 42 ألفا و350 جنيها مصريا (2700 دولار)، قيمة مصاريف التنقل عبر حافلة المدرسة، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقاطع توأم الفنانة المصرية زينة والدتهما، أثناء إجرائها لقاء تلفزيونيا مع أحد البرامج في إمارة دبي الخليجية، واقتحم عز الدين وزين الدين مكان تصوير اللقاء أثناء تسجيله، لتطلب والدتهما زينة منهما الدخول إلى غرفتهما وعدم الخروج منها.

وحرص برنامج "إي تي بالعربي" على تسجيل تلك اللحظة ومشاركتها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وفسرت زينة للبرنامج رغبتها في عدم إظهار توأمها المنسوبين إلى طليقها الفنان أحمد عز، بوسائل الإعلام احتراما لخصوصيتهما، وأكدت أنه عندما يبلغان ستكون لهما مطلق الحرية في الظهور العام.

وكشفت أن توأمها أصبحا يطالبانها بعدم ارتداء ملابس مفتوحة، وأن زين الدين هو الذي من يعطي الأوامر. كما أفصحت زينة أن توأمها يمتلكان مواهب فنية، مشيرة إلى أن أحدهما يغني بشكل رائع، بينما الآخر يجيد التمثيل.