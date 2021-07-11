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    لاعب المنتخب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، مع النجم ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين، عقب تتويجه الأخير بلقب كوبا أمريكا

    نيمار يوجه رسالة إلى ميسي عقب تتويجه بلقب كوبا أمريكا... "أنا حزين لكن"

    © REUTERS / RICARDO MORAES
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    وجه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، رسالة إلى النجم ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، عقب تتويجه بلقب كوبا أمريكا.

    وقال نيمار، عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام": "الخسارة تؤلمني، إنه شيء لم أتعلم بعد أن أتعايش معه، بالأمس عندما خسرت، ذهبت لأحتضن الأفضل في التاريخ صديقي وأخي ميسي.كنت حزينًا وأخبرته لقد فزت عليَ، أنا حزين لكن هذا الرجل رائع.. لدي احترام كبير لما فعله لكرة القدم وخاصة لي، استمتع بلقبك، كرة القدم كانت في انتظارك لتلك اللحظة".

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    وكان نجم كرة القدم، ليونيل ميسي، فاز بأول لقب له مع منتخب بلاده، بعدما فاز منتخب الأرجنتين على مضيفه البرازيل بهدف دون مقابل في نهائي كوبا أمريكا. وأنهى الانتصار الذي تحقق على ملعب ماراكانا بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، انتظار الأرجنتين الذي دام 28 عامًا للحصول على لقب كبير، كما أنهى سجل البرازيل الذي لم يهزم على أرضه والذي امتد لأكثر من 6 سنوات. 

    وبحسب تصريحات له للتلفزيون المحلي لبلاده، قال ميسي: "هذا جنون، السعادة التي أشعر بها لا يمكن وصفها، كنت أعلم أنه في مرحلة ما سوف يمنحني القدر ذلك، كنت بحاجة إلى الحصول على شيء مع المنتخب الوطني، أعتقد أنه لم تكن هناك لحظة أفضل من هذه".

    وأكد ميسي أن هذه المباراة ستبقى في التاريخ، لافتا إلى أن السبب ليس لأن الأرجنتين صارت بطلة أمريكا، بل "بسبب الفوز على البرازيل في البرازيل". وأكد أن شعوره فيه امتنان لهذه اللحظة، لافتا إلى أنه يشعر بأن "الله كان ينقذني بهذه اللحظة".

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