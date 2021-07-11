نقابة المهن الموسيقية في مصر تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

وقالت عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، الفنانة نادية مصطفى، إن "الفنان هاني شاكر خرج من العناية المركزة بعد أن قضى فيها ليلتين بسبب ارتفاع معدل ضربات قلبه بشكل غير طبيعي ونقل لأحد المستشفيات ومكث في العناية المركزة بأمر الأطباء لمدة يومين متتالين"، وذلك حسب " صحيفة الوطن " المصرية.

وأكدت أن الحالة الصحية لهاني شاكر جيدة وأصبحت في تحسن، وهو الآن في مرحلة النقاهة في منزله مع زوجته وابنه شريف، مشيرة إلى إلغاء حفله الغنائي الذي كان مقررا له أن يقام في دار الأوبرا المصرية.

وأشارت إلى أن هاني شاكر سيعاود العمل على مشروعاته الغنائية والفنية خلال الأيام المقبلة، بعد أن يأخذ الموافقة النهائية من الأطباء.

وكان الفنان ونقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، غادر المستشفى، أمس السبت، بعد تعافيه من وعكة صحية مفاجئة، مؤكدا أنه يتواجد حاليا في منزله، ويشعر بتحسن كبير، وأنه غادر المستشفى بعد انتظام ضربات القلب، والتأكد من نتائج الفحوصات التي خضع لها داخل المستشفى.