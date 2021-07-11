شيرين عبد الوهاب تحذر الجميع من حضور هذا الحفل

وقالت شيرين، عبر حسابها على "تويتر"، ونشرته وسائل إعلام فنية ، "بيان هام..لا علاقة للفنانة شيرين عبد الوهاب بهذا الحفل الذي يستغل اسمها واسم المبادرة في الدعاية الوهمية للحصول على مكاسب مادية. وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئولين ووجب التنبيه على أنه أي حفل للفنانة شيرين يتم الإعلان عنه على منصاتها الرسمية للسوشيال ميديا".

يشار إلى أن اسمي شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب كانا قد تصدرا محركات البحث خلال الأيام الماضية، عقب تسريب صوتي لمكالمة مسجلة، قيل إنها بين والد حسام حبيب وبين إحدى الفتيات، يتحدث فيها عن أن ابنه سيقوم باستغلال ثروة شيرين من أجل الزواج عليها كي ينجب، وهو الأمر الذي نفاه حسين حبيب والد حسام.

​من جانبه، خرج حسين حبيب، والد حسام حبيب عن صمته. وقال، في تصريحات نقلتها "بوابة أخبار اليوم"، إن "ما أثير هو كذب وافتراء"، متابعا: "الناس خرابة بيوت ده مش صوتي".

وردت شيرين عبد الوهاب على أزمة التسريب الصوتي، ونفت كل ما أشيع عنها وعن زوجها المطرب حسام حبيب في وقت سابق، مشددة على أنها كلها ملكه، وأنه أنقذها من أشخاص وصفتهم بالثعابين، فيما كشف زوجها حسام حبيب، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن التسجيل المسرب، مؤكدا أن الصوت ليس مفبركا، وأنه قطع علاقته بوالده وقرر مقاضاته بسبب هذا التسجيل.