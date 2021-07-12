نوال الزغبي ترد لأول مرة على أنباء خلافها مع نانسي عجرم بسبب لقب "ملكة البوب"

ردت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لأول مرة، على أنباء وجود أزمة بينها وبين مواطنتها الفنانة نانسي عجرم، على خلفية لقب "ملكة البوب" الذي منحه أحد المواقع العالمية لعجرم بمناسبة نجاح ألبومها "نانسي 10"، الذي طرحته مؤخرا.

وأعادت نوال الزغبي، عبر صفحتها على "تويتر"، نشر خبر بعنوان "نوال الزغبي تفتح النار على نانسي عجرم"، وقالت: "‏يا عيب الشوم عليكن هيدي هيي الصحافة الصفراء! نانسي حبيبة قلبي، وأنا من الأشخاص إللي مبسوطة بنجاحها كتير، وهيي بتعرف هالشي… وهيدا أحلى بلوك".

يا عيب الشوم عليكن هيدي هيي الصحافة الصفرا! نانسي حبيبة قلبي وانا من الاشخاص اللي مبسوطة بنجاحها وكتير وهيي بتعرف هالشي… وهيدا احلى بلوك 🎁👌 https://t.co/aqGLnvZVAg — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 11, 2021

وأضافت: "‏آخر همي الألقاب!.. أعمال الفنان ونجاحاته هي الأهم، ولو سمحتم عاملين الهجوم على أشياء تافهة! أكيد بحب لما فانزاتي يدلعوني مش معناتا عم نتهجم على حدا، وكل واحد يأخد نصيبه".

آخر همي الالقاب ! اعمال الفنان ونجاحاته هيي الاهم ولو سمحتوا عاملين هجوم على أشياء تافهة!!اكيد بحب لما فانزاتي يدلعوني مش معناتا عم نتهجم على حدا !!! وكل واحد بياخد نصيبه. — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 11, 2021

​وكانت نانسي عجرم قد طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "بدي حدا حبه"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي من ألبوم "نانسي 10"، في وقت تستعد نوال الزغبي، لإحياء حفل غنائي بفندق شيراتون في العاصمة السورية دمشق يوم 16 يوليو/ تموز الجاري، ومن المقرر أن تقدم "نوال" باقة من أشهر أغانيها خلال الحفل.