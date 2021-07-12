نحو 39% منهم نساء... تعرف على عدد سكان دول الخليج العربية

وقال المركز في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن عدد سكان الخليج بلغ خلال العام الماضي 57.6 مليون نسمة، لافتا إلى أن نسبة النساء من السكان تبلغ 38.9%.
وتتراوح نسبة عمليات الولادة التي تتم تحت إشراف طبي في دول مجلس التعاون الخليجي بين 98.6 – 100%، بحسب المصدر ذاته.
في #اليوم_العالمي_للسكان تعرف على نسبة الإناث في #مجلس_التعاون من إجمالي السكان#الإحصائي_الخليجي pic.twitter.com/JI9on7WAyx— مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) July 11, 2021
وبحسب تقرير سابق للمركز تعد السعودية أكبر دولة خليجية من حيث عدد السكان بما يزيد عن 34 مليون نسمة، فيما يزيد عدد سكان البحرين عن 1.5 مليون نسمة، لتحل في المركز الأخير كأقل دولة خليجية من حيث عدد السكان.
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