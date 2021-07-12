تسجيل
08:56 GMT12 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الهالات السوداء حول العين

    10 أشياء يكشفها وجهك عن صحتك بعضها أمراض خطيرة

    © Depositphotos / Puhhha
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103441/36/1034413660_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_3cb5cc259457d96227cc2f2f45e6a6bd.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202107121049544611-10-%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%83-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9/

    الوجه هو واجهة الشخص، الذي يمكنه أن يروي قصة الجسد بأكملها، فقد يبدو مرهقا جدا عندما يكون الشخص مريضا أو مكتئبا، بينما يكون متوهجا في الأوقات السعيدة.

    وانطلاقا من ذلك هناك بعض الأشياء المهمة التي يمكن للوجه أن يبوح بها عن صحتك، بحسب موقع timesofindia.

    غسل الوجه
    © Depositphotos / Macniak
    3 طرق لإزالة البقع من الوجه بسرعة

    1.اصفرار الوجه والعينين

    هذا عرض حاد من أعراض اليرقان. يبدو الوجه والعينان صُفر بسبب تراكم الكثير من الفضلات في جسمك وتكسر كريات الحمراء أيضا.

    يمكن أن يكون اليرقان مصحوبا بالعديد من المشاكل الصحية الخطيرة الأخرى مثل الالتهابات الفيروسية (التهاب الكبد، كريات الدم البيضاء)، اضطرابات الكبد، المرارة، أو البنكرياس، أو تليف الكبد.

    2.تساقط شعر الوجه

    إذا كنت تفقد رموشك أو حاجبيك، وكذلك بقع من شعرك، يمكن أن يكون ذلك مؤشرا على داء الثعلبة، الناجم عن نظام المناعة لديك الذي يستهدف بصيلات شعرك وبالتالي تظهر بقع تساقط الشعر على وجهك.

    3.انتفاخ العينين

    يحدث ذلك بشكل عام بسبب وجود سائل في المنطقة تحت عينيك يعطي مظهرا منتفخا، ويمكن أن تكون أسبابه، النوم غير المكتمل، الإفراط في تناول الملح، التغيرات الهرمونية، المناخ الحار والرطب، والتقدم في السن، حيث تضعف العضلات التي تدعم الجفون مع تقدم العمرأو كرد فعل تحسسي.

    4.شعر الوجه في أماكن غير مناسبة

    كم هو مزعج أن تجد شعرا طائشا ينمو حيث لا تريده، للأسف، يمكن رؤية هذا حول الذقن عند السيدات. هذه الحالة ليست شديدة ولكن في بعض الحالات يمكن أن تكون إشارة أو عرضا لمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) لدى النساء.

    5.شفاه جافة ونازفة

    الشفاه المتشققة أو الجافة منتشرة بشكل خاص خلال فصل الشتاء. يمكن أن يساعد الفازلين أو زيت جوز الهند أو المسكنات على حمايتها وترطيبها. وقد يعكس ذلك بعض المشكلات الصحية مثل الجفاف أو الحساسية أو رد الفعل تجاه دواء، مثل المنشطات.

    6.الشامات

    الشامات ليست مدعاة للقلق، فقد تكون وحمات ولادة أو علامات غير ضارة. ومع ذلك، إذا وجدت شيئا غير طبيعي يحدث معها فيما يتعلق باللون أو الشكل أو الحجم أو الإحساس، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى استشارة الطبي ، حيث يمكن أن يكون ذلك علامة كبيرة على السرطان.

    7.البثور

     تنتج البثور أو القروح الباردة عن طريق فيروس الهربس البسيط من النوع الأول. الهربس الفموي هو النوع الأكثر شيوعا، وينتشر من خلال اللعاب أو سوائل الجسم. إنه مرض معد يبقى خاملا داخل جسم الإنسان طوال حياته. ينشط الفيروس ويظهر أعراضا مثل القروح عندما يكون الشخص مكتئبا أو مريضا أو متعبا.

    8.تدلي الجفون

    قد يكون تدلي الجفون، الذي يحد من الرؤية، موجودا منذ الولادة وعادة ما يكون غير ضار، ولكنه قد يشير إلى وجود مشكلة في دماغك أو أعصابك أو محجر العين. استشر الطبيب إذا كان مصحوبا بضعف العضلات أو صعوبة في البلع أو صداع شديد أو رؤية مزدوجة.

    9.نتوءات على الجفون

    اللويحة الصفراء (Xanthelasma) هي زوائد دهنية صفراء تظهر على وحول الجفن العلوي والسفلي، وهي مصنوعة من الكوليسترول وليست ضارة أو مؤلمة ويمكن إزالتها عادة. يمكن أن تشير في بعض الأحيان أيضا إلى أمراض القلب أو خطر الإصابة بنوبة قلبية لدى الشخص.

    10.الكلف

    عبارة عن بقع جلدية رمادية اللون على وجهك تكون منتشرة أو ناتجة عن تغير هرموني أثناء الحمل أو أثناء استخدام بعض أدوية تحديد النسل. عادة ما تتلاشى من تلقاء نفسها في فترة ما بعد الحمل أو عندما تتوقف السيدة عن تناول الأدوية في هذه الظروف.

    انظر أيضا:

    3 طرق لإزالة البقع من الوجه بسرعة
    علامة على الوجه تدل على نقص فيتامين ب12
    حلول سهلة وطبيعية... كيفية التخلص من انتفاخات العين
    بينها تعرق الجبين... 5 أعراض تظهر على وجهك تدل على إصابتك بهذه الأمراض
    اكتشاف سر تجاعيد الوجه وجراحة جديدة لعلاجها... باحثون مصريون يحققون إنجازا طبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مهرجان كان السينمائي الـ74
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    تسييس الللقاحات تمييز عنصري
    تسييس اللقاحات تمييز عنصري
    إنفوجراف.. من هي جيهان السادات
    جيهان السادات.. وداعا قرينة الزعيم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك