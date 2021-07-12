زينة تكشف كواليس أزمة تكرار اسمها على تتر مسلسلها 4 مرات... "لا أطلب هنا أوردر طعام"

علقت الفنانة المصرية، زينة، ولأول مرة، على الأزمات التي صاحبت أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "كله بالحب"، الذي عرض خلال شهر رمضان، العام الحالي.

وعن تكرار اسم "النجمة زينة" 4 مرات في تتر بداية المسلسل، والذي أثار غضب زملائها في العمل، أكدت زينة في لقاء مع برنامج "إي تي بالعربي" أنها ضحكت عندما شاهدته لأول مرة، وقالت "يا نهار أسود ومنيل"، كما أكدت أنها فوجئت بهذا الإجراء.

وتابعت أنه بعد مرور ثالث أيام شهر رمضان تم تعديل تتر المسلسل ليصبح "زينة" فقط، مشددة على أنه لا يحب وصفها بـ"النجمة" أبدا.

وكذّبت زينة الشائعات التي تفيد بأنها هي التي أصرت على تكرار اسمها في تتر مسلسل "كله بالحب"، وسخرت من أنها أصدرت "أوردر" بتكرار اسمها، قائلة: "هذا ليس أوردر طعام".

كما أشارت إلى أنها "شبعت من النجاح"، وصنعت اسمها في مصر من أعمالها الفنية، ومن تداول الناس لحياتها الخاصة، بحسب تعبيرها.

وعن ظروف تكرار اسمها 4 مرات في تتر المسلسل، أوضحت زينة أنه كان من المقرر أن يتم تثبيت اسمها على التتر ثم وضع أسماء الفنانين أسفله، لكن لعدم قدرة صناع التتر على تنفيذ هذا، وكذلك بسبب ضيق الوقت ورغبة الشركة المنتجة في تسليم المسلسل للمحطة التلفزيونية التي أذاعته خلال شهر رمضان، قاموا بإظهار وإخفاء اسمها 4 مرات.

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واعترفت زينة لبرنامج "إي تي بالعربي" بأن مسلسل "كله بالحب" شهد تقصير منها، وهو أنها قبلت تصوير دورها قبل أن يتم كتابة 30 حلقة كاملة.

ولفتت إلى أنها اتخذت قرارا بعدم التعامل مع مخرجين جدد في أعمالها المستقبلية، ولن تكرر هذا في حياتها أبدا.

فيما أفصحت زينة لبرنامج "إي تي بالعربي" أن الفنانين أحمد صلاح السعدني وصابرين، الذين شاركوها بطولة المسلسل ليسوا أصدقاء لها وإنما زملاء، فقد عبرت عن سعادتها بكسبها صداقة الممثل السوري، سامر المصري، الذي مثل في العمل.

وكان أحمد السعدني أعلن، أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، انسحابه من استكمال تصوير مسلسل "كله بالحب"، الذي تشاركه بطولته الفنانة زينة، والمقرر عرضه في شهر رمضان.

وكتب السعدني في البداية منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بتاريخ 25 مارس/ آذار الماضي: "المؤشرات ترجح انسحابي من السباق الرمضاني، وعوضنا عليك يا رب، التفاصيل لاحقا".

بعدها، تحدث أحمد السعدني في منشور آخر له عبر "فيسبوك" باستفاضة عن أزمته في المسلسل، قائلا: "أنا عمري ما عملت مشكله في شغلي وعمري ما اختلفت مع زمايلي، إنما أنا اللي بيحصل معايا في المسلسل اللي شغال فيه 24 ساعه مبروحش بيتنا عشان يلحق العرض والواحد ساكت وبيعدي بلاوي عشان الزنقة والظروف".

وتابع الفنان المصري: "أنا متربي في ستوديوهات، كبرنا أنا واللي زيي اللي كان بيتقال عليهم أبناء الفنانين كأنها شتيمة علي احترام مهنتنا مواعيدنا ومذاكرتنا وتحضيرنا للشغل احترامنا للكلمه قبل العقد".

وأوضح السعدني: "للأسف شركة الإنتاج ملتزمتش معايا باتفاقهم اللي على أساسه وافقت اشتغل وكان شرط أساسي لقبولي الشغل معاهم والحقيقه أول مره أشوف تصميم دعايه عمل فني من أفيشات وبرومو بتعمله زميلة في العمل طول عمري كنت فاكرها من اختصاص شركة الإنتاج".

واختتم منشوره، قائلا: "الحقيقه أنا ضهري في الحيط، أكمل وأقبل بالعبث ده عشان باقي الزملاء الفنانين والفنيين المشاركين في العمل اللي ملهمش ذنب والا أقعد في بيتنا واكتفي باللي صورته وأطلب من النقابة تجيبلي حقوقي المادية، وفي كل الأحوال أنا بعتذر لأي شخص بيحبني عن تواجدي في هذا العمل لأن الحقيقة اللي بيحصل ده مهزله".

يشار إلى أن الممثل المصري، مصطفى درويش، أعلن انسحابه هو الآخر من مسلسل "كله بالحب" بسبب ما وصفه البعض بـ"استحواذ زينة" على التتر وكتابة اسمها 4 مرات متتالية.

ويشارك في مسلسل "كله بالحب" عدد من النجوم أبرزهم صابرين وريم البارودي وأحمد السعدني، إضافة إلى زينة.