أبرز 11 موقع لمشاهدة الأفلام والمسلسلات أون لاين

يلجأ الكثير من الناس إلى مشاهدة الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت، وهو ما يدفع الكثير منهم إلى البحث عن منصات مختلفة لاستعراض تلك الخدمة.

ونستعرض لكم في التقرير التالي أفضل وأبرز مواقع مشاهدة وتحميل الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت، والتي احتلت قلوب المتابعين واهتمامهم على مدار العامين الأخيرين.

موقع وشبكة قصة عشق

أفضل مواقع لمشاهدة المسلسلات والأفلام مجاناً 2021

قصة عشق هي شبكةٌ عريقةٌ تعتبر من أقدم وأشهر مواقع بث الأفلام والمسلسلات، وبشكلٍ خاص فهي محبوبة عشاق المسلسلات التركية المدبلجة والمترجمة،

من المستحيل أن يكون أحد عشاق المسلسلات التركية خاصةً لم يسمع أو يتابع موقع قصة عشق، حيث يضم " عدداً هائلاً من الأفلام والمسلسلات المدبلجة التي نالت إعجاب وتقييمات عالية جدًا من مشاهديها، ويمتلك موقع "قصة عشق" حق الترجمة الحصرية الخاصة بالعديد من المحتوى الدرامي المدبلج، وبدأ في بث محتواه لكافة دول العالم، وكل ذلك بطريقة مجانية دون أي رسوم مشاهدة، ومن هنا أصبح الأفضل على الإطلاق والاختيار الأول لكل مُتابعيه.

وقدم ترجمة لمسلسلات قيامة أرطغرل والمؤسس عثمان وغيرهم من المسلسّلات العالمية، سواءً التركي منها أو الأجنبي بالإضافة إلى الهندي والكوري وكل ما يخطر ببالك، ولعل من أبرز ما قدمه للمشاهدين مُسلسل المغوار، والغرفة الحمراء، وزهرة الثالوث، وجلال الدين خوارزم، ورامو، والسلطان عبد الحميد، ونجمة الشمال، والعشق الممنوع، والعديد من الأفلام مثل بدلة العريس، وعشق واحد وحياتان، والجاثوم.

موقع إيجي بست

يعتبر واحداً من أقدم المواقع التي تخصصت في عرض المُسلسلات المترجمة من عدة لغات، بالإضافة إلى عدد هائل من الأفلام المترجمة للعربية، التي تتنوع ما بين الأفلام الشيقة من رومانسي وأكشن ورعب وغيرهم، فطبقًا لتقييمات المتابعين وصل إلى المرتبة الأولى في الوطن العربي، لكونه يحصد أكثر من عشرة ملايين زيارة خلال الشهر الواحد.

وواجهته عدة مشكلات في الآونة الأخيرة لتذمر المشاهدين من كم الإعلانات التي تظهر لهم أثناء الضغط على أي مكان بالشاشة، إضافةً إلى الشكاوى التي تم تقديمها في الموقع من قِبل أصحاب حقوق الملكية، لكونه يعرض الأفلام دون اللجوء إليهم مُتغاضيًا عن حقوق النشر، وهذا سلاحًا ذو حدين في حق الموقع لكونه يعرض لمشاهديه عروضًا حصرية، لكنها تُعد مسروقة دون مراعاة ملكية الناشر.

موقع فشار

يتضمن موقع فشار مجموعة هائلة من أفلام الأكشن والخيال العلمي والكوميدي والبوكس أوفيس وأشهر كلاسيكيات السينما من معظم بلدان العالم، ويتميز بخدمته المجانية التي لا تتضمن أي إعلانات والطريقة السهلة التي يتم من خلالها تحميل الأفلام.

ستجد على هذا الموقع المحتوى متوفرًا وبأعلى جودة وأمتع مُشاهدة دون توقف، والأهم من كل ذلك المجانية المطلقة، فَقبل عرض المسلسل في أي موقع آخر حتمًا ستجده لدى موقع فشار.

موقع شاهد نت

أطلقتها شبكة "إم بي سي" في وقت سابق، من أجل تصفح مختلف أنواع الأفلام والمسلسلات، وخاصة تلك المسلسلات الحصرية بمجموعة قنوات "إم بي سي".

وتتميز تلك الخدمة مدفوعة الأجر، بأنها متوفرة بتقنية "إتش دي" فائقة الدقة والجودة.

موقع ستارز بلاي

يُقدم الموقع خدمة مُختلفة جعلته الأول في 19 دولة أفريقية ودول الشرق الأوسط، حيث يشتمل على كافة أفلام هوليوود العالمية وبوليوود الهندية والافلام العربية فضلاً عن المسلسلات المتنوعة، وتقديمه لجزءٍ مميز بالبرامج الخاصة بالأطفال والأفلام الوثائقية.

ويقدم الموقع خدمته مجانًا لمدة شهر كامل، كما تضمن خاصية العرض بجودات مختلفة تبدأ بجودة 4k ووصولًا إلى تقنية "إتش دي".

موقع شوف لايف

موقع شوف لايف من المواقع التي برزت بشكل ملحوظٍ في الآونة الأخيرة بين مواقع الأفلام وبشكلٍ خاص في إصدار أحدث المسلسلات التركية منها أو الصينية والهندية وغيرها من التي يحبها عشاق الأفلام والمسلسلات.

انتشر بشكل كبير جداً بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم وذلك بفضل قدرته على تقديم أحدث الأفلام والمسلسلات بشكل مجاني (ضريبة ذلك سيظهر لك إعلانات مزعجة قد تعيقك أثناء المشاهدة) بالإضافة إلى أن هذا الموقع يتيح لك إمكانية تحميل الافلام والمسلسلات والمسرحيات بالجودة التي تريده (يمكنك التحميل بجودة Low 240p أو بجودة SD أو HD أو Full HD) مع إمكانية البحث عن المحتوى الذي تريد مشاهدته للوصول إليه في الحال كما أنه يتيح لك إمكانية تسجيل عضوية وإنشاء حساب جديد على الموقع للوصول إلى مزيد من المميزات المجانية.

موقع شووف ماكس

أهم ما يُميز الموقع كونه يعرض الأفلام بشكل رسمي غير مسروقة مُحافظًا على سياسة حق النشر، ويعمل جاهدًا على ضم كوكبة كبيرة من الأفلام العربية من كافة الأنواع، مخصصًا قسمًا كاملًا لكل نوع مثل الدراما والأكشن والإثارة والغموض، فضلًا عن الاجتماعي والرومانسي دون أي إعلانات أو فواصل قد تجعل المشاهد يمل، كما يضم المسلسلات العربية القديمة والحديثة لمحبي الدراما التليفزيونية.

موقع نتفليكس

اجتاح موقع نتفليكس الساحة بشهرته بشكل لا يصدق منذ أن تم إطلاقه كمنصة رسمية لمشاهدة الأفلام والمُسلسلات، فهو من أفضل المواقع على الإطلاق التي تُقدم باقة كبيرة جدًا من إنتاجها الشخصي، فضلًا عن معروضاتها الحصرية التي لا يُمكن أن تجد أي موقع آخر يعرضها سواه، كما أنه يتميز بكونه يمنحك مشاهدة مجانية بدون أي قيود لمدة شهر كامل، لتخوض أروع تجربة للمشاهدة أونلاين بأفضل جودة ومن ثَم يكون لك القرار في الاشتراك في الخدمة مجددًا بعد انتهاء الفترة المجانية.

بدأت نشأته على يد مارك راندولف وصاحبه ريد هوستينج عام 1997، حيث أسسوا تلك الشركة "Netflix" التي تتخصص في توصيل أقراص الأفلام المدمجة من خلال البريد، ثم بدأوا في تحويل وتوسعة النشاط لتُصبح أكبر شركة لإنتاج الأفلام بالإضافة إلى المسلسلات، ولم يكتفوا بذلك بل جعلوا لها منصة عالمية تعرض ما تقوم بإنتاج من مسلسلات حصرية أمثال "لا كاسا دى بابل" الإسباني.

موقع ويَّاك

استمد الموقع أهميته من ضم عددًا هائلًا شامل الدراما الهندية وأفلامها المُمتعة، فكل من يعشق متابعة فن بوليوود فلا بُدَّ وأنه يبحث عن ذلك الموقع، حيث أنه المنصة الأولى للعروض الهندية المدبلجة للعربية، التي تضمن لك مشاهدة ممتعة بشكل مجاني 100% دون انقطاع أو أن تُواجهك أي مشكلة أثناء مشاهدتك وبصورة عالية الجودة، فضلًا عن احتوائه للأفلام العربية والمسلسلات الدرامية التي يبحث عنها الكثيرون في الوطن العربي.

موقع سيما كلوب

يجمع موقع سيما كلوب، بين ميزة مشاهدة الأفلام والمسلسلات العربية والعالمية بصورة مجانية ومترجمة مجانا، وبين متعة المشاهدة من دون فواصل إعلانية وبجودة صورة مميزة.

موقع ووتش إت

منصة Watch It الرقمية هي أكبر منصة مصرية، تُتيح العديد من الأعمال الفنية والتليفزيونية بشكل حصري وعلى مستوى عال من الاحترافية، وكانت المنصة أعلنت إتاحة خدماتها مجانا أمام الجمهور لمدة شهر مع بداية 25 مارس، وذلك ترفيها عن كل بيت مصري في أثناء فترة حظر انتقال المواطنين الجزئي.