فنانة مصرية توجه طلبا إلى الجمهور بعد إصابتها بمرض نادر... فيديو

وجهت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، عبير أحمد، طلبا إلى جهورها بعد المرض النادر الذي أصيبت به.

وظهرت عبير أحمد، في فيديو من داخل المستشفى خلال خضوعها لجلسة غسيل دم بالقسطرة، وتحدثت لجمهورها موضحة أنها لن تغادر المستشفى الآن لأنها لديها جلسات أخرى، طالبة منهم الدعاء.

ووجهت الشكر لكل من اتصل بها وأرسل رسالة لها، موضحة أنها "تشعر بالخجل لأنها لا تستطيع الرد لصعوبة وضعها الصحي وعدم قدرتها على التحدث".

وتحدثت عن معاناتها مع المرض وعلاجه، مؤكدة أنها لا تستطيع وصف ما تشعر به لكن الحياة لابد أن تستمر، مطالبة الدعاء لها في رحلة علاجها من المرض النادر الذي أصيبت به.

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وكانت عبير أحمد كشفت عن إصابتها بـ "الوهن العضلي" وهو مرض نادر، ولم تعلن عن إصابتها مبكرا به لأنها لم ترغب في الظهور ضعيفة أو ضحية أمام الجمهور.