فنانة مصرية تكشف عن انزعاجها وتشبه الزواج بـ"البوفتيك"

كشفت الفنانة الكوميدية المصرية، إيمان السيد، عن انزعاجها من السؤال المتكرر لها حول سبب تأخر زواجها، وقالت إن هذا الحديث يثير غضبها دوما.

وأوضحت الفنانة الكوميدية في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك" أنها تشعر بالضيق الشديد عندما يتحدث معها أحد بشأن مسألة الزواج، ويقول لي "معلش وكله نصيب وكله بأوانه".

وتابعت بقولها "ببساطة عدم الزواج كان باختياري، هل مثلا يمكن أن تتخيل شخصا علمت أنه نباتيا، وفجأة تظل تقول له لا تنزعج كل شيء نصيب وغدا ستجد أمامك 3 كيلو بوفتيك، هذا هذا منطقي".

وشاركت إيمان السيد في رمضان الماضي ضمن فريق عمل "اللي ملوش كبير" مع الممثلة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.