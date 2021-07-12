بيع لعبة "سوبر ماريو" نادرة عمرها 25 عاما بأكثر من مليون دولار... الأعلى حتى الآن

بيعت نسخة غير مفتوحة من لعبة الفيديو الكلاسيكية "سوبر ماريو 64" على أجهزة "نينتندو" في مزاد بمبلغ 1.56 مليون دولار.

وأعلنت دار مزادات "Heritage" ومقرها ولاية دالاس الأمريكية، أن إنتاج اللعبة يعود إلى عام 1996، وتم بيعها أمس الأحد، محطمة بذلك أعلى سعر قياسي للعبة فيديو يتم شراؤها، بحسب موقع "إنغادجيت".

وأوضحت دار المزادات في بيان أن لعبة "سوبر ماريو 64" كانت اللعبة الأكثر مبيعا في "نينتندو 64"، كما أنها أول لعبة تتميز بشخصية "ماريو" ثلاثية الأبعاد.

وأشارت الدار إلى أن "الأهمية الثقافية لهذه اللعبة تحديدا وأهميتها لتاريخ ألعاب الفيديو هو أمر بالغ الأهمية".

Sealed Super Mario 64 sells for more than $1.5 million, almost doubling a record just set on Friday https://t.co/BMQBv9PcP1 pic.twitter.com/Hg1kNI61kq — The Verge (@verge) July 11, 2021

وتأتي الأنباء بعد أن تم الإعلان الأسبوع الماضي عن بيع نسخة نادرة غير مفتوحة من لعبة فيديو "ليجند أوف زيلدا" في مزاد مقابل 870 ألف دولار.

يشار إلى أنه في شهر نيسان/ أبريل الماضي، باعت دار مزادات "Heritage" نسخة غير مفتوحة من لعبة "سوبر ماريو براذرز"، التي تم شراؤها في عام 1986، ونسي صاحبها وجودها في درج مكتب، مقابل 660 ألف دولار.