رامي صبري ينهار في جنازة شقيقه كريم... والأخير تحدث عن الموت في آخر رسائله... فيديو

نشرت تقارير مصرية صورا ومقطع فيديو من جنازة كريم، شقيق المطرب المصري رامي صبري، اليوم الأحد، والذي لقي حتفه أثناء هروبه من مصحة لعلاج إدمان المخدرات.

ويظهر رامي صبري في الفيديو منهارا لحظة وصوله مكان تشييع الجنازة من مسجد الشرطة في حي الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر.

وكان صديق مقرب من شقيق رامي صبري كشف عن آخر رسائله له، والتي تحدثت فيها عن الموت، وتناولت حوارا بين شابين من الدنيا والآخرة، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وفي الرسالة، يؤكد الشاب الذي من الآخرة لنظيره من الدنيا أن الموت ليس راحة كما يعتقد الأخير، وأن الإنسان يجب أن يتوب عن أي ذنوب اقترفها قبل أن يلقى وجه ربه.

وقال إنه عندما جاء ملاك "لقبض روحه" تمنى أن يحصل على 5 دقائق فقط لكي يؤدي صلاة توبة لله تعالى، ولكن الموت لم يكن في تفكيره أبدا عندما كان حيا.

توفي كريم صبري، شقيق رامي صبري، غرقا في ترعة المريوطية، التي سقط فيها بعد قفزه من سور المصحة العلاجية من إدمان المخدرات.

وأفادت تقارير مصرية بأن قوات الشرطة ألقت القبض على 3 عاملين في مصحة البدرشين، والتي تم إيداع كريم صبري فيها، أمس الأحد، دونا عن رغبته.

خالص عزائي للفنان @RamySabrry في وفاه اخيه رحمه الله والهم العائلة الصبر والسلوان. — Amr Diab (@amrdiab) July 12, 2021

وحرص العديد من الفنانين على تقديم العزاء لرامي صبري في وفاة شقيقه كريم، ومن أبرزهم عمرو دياب.

ودائما ما طالت رامي صبري اتهامات بتعمده تقليد الفنان عمرو دياب في أغانيه المصورة.