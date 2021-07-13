شريهان تكشف كواليس عودتها إلى الفن بعد غياب استمر 30 عاما

كشفت الفنانة المصرية شريهان، كواليس عودتها إلى الفن من بوابة المسرح بشكل خاص بعد غياب استمر 30 عاما، وذلك من خلال العرض المسرحي "كوكو شانيل"، المنتظر انطلاقه في 20 يوليو/ تموز الجاري تزامنا مع عيد الأضحى.

وثمنت شيريهان، عبر سلسلة تغريدات على "تويتر"، جهود رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، إذ اعتبرته السبب الرئيس في تلك العودة التي أضاف بسببها تاريخا إلى تاريخها وأصبح له جميل في رقبتها، مؤكدة أنه لولا تركي آل الشيخ، لما عادت في الفترة الراهنة، لاسيما أن العرض المسرحي جرى تصويره منذ 3 سنوات ولم تكن تعلم مصيره حتى الآن.

🤍🤍🤍 .. إسمحلي يا عمرو من خلالك أن أقدم رسالة إمتنان وتقدير وشكر إلى جميع القائمين على مجموعة قنوات ال mbc ومنصة شاهد وإلى الهيئة العامة للترفيه وصاحب قرار شراء وإمتلاك هذا العمل الذي أتمنى أن ينال إعجاب جميع السادة المشاهدين إن شاء الله… https://t.co/p3ryNGyC5O — Sherihan (@Sherihan) July 10, 2021

وعلق تركي آل الشيخ على حديث شيريهان، من خلال تدوينه تعليقا عبر تغريدتها فقال موجها حديثه لشيريهان إنها نجمة كبيرة والجميع في انتظارها.

لأن الحقيقه لولاه لا أعلم ماذا كان سيكون مصير هذه المسرحية خاصة بعد إنتهاء تصويرها منذ ثلاثة سنوات مضت وهذا حقيقي شيئ أكثر من مؤلم لأي فنان.



لك مني كل الإحترام والشكر والتقدير .. المستشار #تركي_آل_الشيخ @Turki_alalshikh — Sherihan (@Sherihan) July 12, 2021

وكان آخر عرض مسرحي ظهرت فيه الفنانة شيريهان، منذ 30 عاما بعنوان "شارع محمد علي"، برفقة الفنان الراحل فريد شوقي، وهشام سليم، ووحيد سيف، والمنتصر بالله، ويوسف عيد.

ونشر تركي آل الشيخ، يوم الثلاثاء الماضي، صورة ترويجية لمسرحية "كوكو شانيل" للفنانة المصرية شريهان. ونشر عبر "تويتر"، صورة لشريهان من المسرحية، مع تعليق جاء فيه: "بعد انتظار سنين طويلة، عودة النجمة شريهان، في مسرحية كوكو شانيل يوم 20 يوليو (تموز) من إنتاج العدل جروب على منصة شاهد، ومجموعة (إم بي سي) العملاقة، وبرعاية هيئة الترفيه".