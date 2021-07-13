القضاء الكويتي يسدل الستار على قضية مي العيدان وأحمد بدير بحكم نهائي

أسدل القضاء الكويتي الستار على القضية المرفوعة ضد الإعلامية مي العيدان، من الفنان المصري أحمد بدير، بعد أن وجه لها تهمة التنمر والسب والقذف.

وقالت مي العيدان، عبر حسابها على "إنستغرام"، "تم الحكم اليوم في براءتي من القضية التي رفعها علي الفنان المصري أحمد بدير بالكويت، وبراءتي من الإساءه له"، موجهة الشكر للقضاء الكويتي النزيه والمحامي ضاري الواوان وطاقم مكتبه ودفاعه عني بهذه القضية".

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وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان قد شاركت صورة للفنان أحمد بدير وابنته سارة عبر حسابها ساخرة من إطلالته قائلة: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع" الأمر الذي اشغل مواجهة بينها وبين ابنته.

وبعد رد ابنة أحمد بدير على الإعلامية مي العيدان، فوجئ الجميع برد الإعلامية الكويتية قائلة: "رد ساره ابنة أحمد بدير. اولا من قال إني سخرت منه". وتابعت العيدان: "أنا قلت عنه أقرع وهو فعلا أقرع وأشوف ياكثر مشاهده في مسرحياته وأفلامه اللي يسخر اهو من قرعته وسهير البابلي تفت على قرعته في رَيَّا وسكينه اشوف ما تكلمتوا".

وتصاعدت الأزمة ليعلن بعدها محامي أحمد بدير، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، تجاه ما صدر منها من تنمر وسب في حق موكله وابنته، والسخرية منه بإساءات لفظية تناقلتها أغلب المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي، ليسدل القضاء الكويتي الستار على قضية مي العيدان وأحمد بدير بحكم لصالحها.