مظلي عسكري بريطاني يسقط داخل منزل بعد تعطل مظلته (صورة)

أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم أمس الإثنين، بأن حادثة تعرض لها عسكري تابع لقوات المظليين البريطانيين بعد تعطل مظلته في الهواء خلال التدريبات.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن جنديا بريطانيا أصيب بجروح طفيفة بعد سقوطه على أحد المنازل في ولاية كاليفرونيا البريطانية، بعد تعطل مظلته في الهواء.

A British paratrooper crashed through a house in the U.S. while on a training mission in California after his chute failed to open completely. He is in stable condition. Unsure if he is on loan to a U.S. SOF unit or if a larger British unit was here training.



H/T @TheWTFNation pic.twitter.com/Yu8ln5givC — Alex Plitsas 🇺🇸 (@alexplitsas) July 10, 2021

وبحسب الصحيفة، وقع الحادث خلال التدريبات المشتركة للقوات المظلية الأمريكية والبريطانية حيث سقط الجندي من علو 15000 قدم وفشل بفتح مظلته بعد تعطلها.

ورأى العديد من الجيران المظلي وهو في الهواء، كما أظهرت الصور حفرة في سقف المنزل المكسو بالقرميد وجنديا في المطبخ محاطًا بالحطام.

وقال شاهد عيان للصحيفة: "ركضت للتأكد من أنه بخير وقمت بفحصه وكانت عيناه مفتوحتين لكنني لم أكن متأكدا مما إذا كانت هناك أية إصابات".

وأضاف قائلا: "إنها معجزة في تقديري، حقًا. أعني، من يهبط هكذا دون مظلة ويبقى حيا؟".

وقالت شرطة أتاسكاديرو إن المظلي كان واعياً لكنه مذهول ويشكي من آلام ولكن لم تظهر عليه إصابات خطيرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.