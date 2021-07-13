تامر حسني: كنت مش لاقي آكل واتذليت عشان أوصل لحلمي

قال المغني والممثل المصري تامر حسني إنه واجه صعوبات كثيرة حتى وصل إلى ما وصل إليه الآن، ناصحا الشباب بعدم اليأس والمحاولة دائما للوصول إلى ما يريدون الوصول إليه.

ونصح المغني، صاحب الشعبية الواسعة في مصر، الشباب بعدم الاستسلام لواقعهم وتغييره، مشيرا إلى أنه يعرف أن هناك مشاكل وصعوبات تواجه الشباب، لكن عليهم أن يواجهوا هذه المشاكل ليتغلبوا عليها.

وقال، خلال مشاركته في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لو مش عاجبك مكانك في الدنيا غيَّره لأنك مش تمثال وإنت مش شجرة وينفع تروح كده وكده وينفع تعافر والكلام ده حقيقي".

وتابع: "أنا شخصيا مريت بده والحمد لله ربنا كرمني وبقيت بحقق في أحلامي... أحيانا كنت أسمع كلام مهين وكنت بقول ماشي هقبلها لأني كنت بتذل لحلمي ومعنديش مشكلة المهم أوصل وهوصل يعني هوصل وده كان في دماغي".

وأضاف تامر أن فيلمه الجديد "مش أنا" يناقش هذه الفكرة ويوجه الشباب إلى كسر شماعة الظروف، لافتا إلى أن "شماعة الظروف دي أنت لازم تكسرها وتدمرها، وبوصل لرسالة في آخر الفيلم إن المشكلة في اللي معندوش طموح".

وقال تامر: "أنا حاسس بالشباب جدا وأنا واحد كنت من فترة مكنتش بقول الظروف لكن كان عندي الظروف كلها ومكنش معايا فلوس وكان عندي مشاكل أسرية ومش لاقي أكل ومش عارف أروح وأنا كتامر حسني عدى عليا سنين مش لاقي أكل وكان لازم أدور على طريق لأن كان قراري كتامر هوصل يعني هوصل وأجي لها كده وأجي لها كده ومن غير يأس".

ويعرض لتامر حسني في دور السينما حاليا، فيلم "مش أنا"، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وهو من بطولته إلى جانب حلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق.