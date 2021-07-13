زينة مندهشة من تصريح نيللي كريم عنها... "ليس من أخلاقها"

استنكرت الفنانة المصرية، زينة، ما صرحت به مواطنتها الفنانة، نيللي كريم، عنها خلال لقاء تلفزيوني أجري معها في شهر رمضان العام الجاري.

وقالت نيللي كريم في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية أن زينة حبيبة وليست عدوة بالنسبة لها، لكن لامتها على التأخير وعدم الالتزام بمواعيد حضورها مواقع التصوير.

ورفضت زينة في تصريحات لـ برنامج "إي تي بالعربي" ، المذاع على فضائية "إم بي سي 4" تصريح نيللي كريم عنها، وقالت إنها متأكدة أنها لم تصرح بهذا، ولو "كانت تريد إبلاغها بهذا الأمر كان يجب من خلال اتصال هاتفي لا أن تعلم به الشعوب العربية".

وتابعت زينة أنه "ليس من أخلاق نيللي كريم التحدث عن زملائها في برامج تلفزيونية".

وتعاونت زينة مع نيللي كريم فنيا في عملين، الأول هو فيلم "واحد صفر" من إنتاج عام 2009، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، ومسلسل "لأعلى سعر" الذي عرض في شهر رمضان 2017.

وشاركت زينة في موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل "كله بالحب"، الذي شاركها بطولته أحمد صلاح السعدني وصابرين.

بينما نافست نيللي كريم في نفس الموسم بمسلسل "ضد الكسر"، ويشارك في بطولته محمد فراج ولقاء الخميسي وتارا عماد.