تسجيل
18:40 GMT13 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رومانسية

    5 طرق لرفع مستويات هرمون الذكورة "تستوستيرون" بشكل طبيعي

    © Photo / CCO
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103851/06/1038510622_0:100:1920:1180_1200x675_80_0_0_21e843155b69d861e8968d2c1f956501.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202107131049562936-Increase-Testosterone/

    انخفضت مستويات هرمون الذكورة "تيستوستيرون" بنسبة 20% على الأقل في السنوات العشرين الماضية مع زيادة عدد الرجال الأصغر سنا الذين يعانون من آثار انخفاض الهرمون الجنسي الرئيسي لدى الذكور.

    وتبلغ مستويات هرمون الذكورة ذروتها عند الرجال في سن 19 وتنخفض مع تقدم العمر.

    لا يلاحظ الرجال عادة هذا التغيير حتى أواخر الثلاثينات أو أوائل الأربعينات من العمر ويفترضون فقط أن أعراض نقص هرمون الذكورة هي فقط علامات الشيخوخة، بحسب موقع إكسبريس البريطاني.

    الحب
    © Sputnik . Alexey Malgavko
    خبيرة تغذية تكشف عن عصير سحري لزيادة الرغبة لدى الرجال والنساء

    أعراض نقص هرمون التستوستيرون

    وبحسب ما أفاد به بيرتي سترينغر، رئيس قسم التغذية في شركة (Dynamic Nutrition Academy) البريطانية المتخصصة في مجال الصحة الهرمونية للرجال، تتنوع أعراض هذا التغيير الطبيعي (أو اضطراب نقص هرمون الذكورة)، لتشمل بما في ذلك:-

    • انخفاض الدافع الجنسي
    • ضعف الانتصاب (غالبا ما يكون فقدان الانتصاب الصباحي هو العلامة الأولى)
    • انخفاض عدد الحيوانات المنوية
    • تضخم أنسجة الثدي (سبب عدم توازن هرمون الإستروجين (يسمى هرمون الأنوثة أيضا) - شائع بشكل خاص فوق سن 40)
    • تساقط شعر الجسم
    • فقدان كتلة العضلات
    • فقدان القوة
    • زيادة الوزن (يؤدي إلى مزيد من فقدان هرمون التستوستيرون)
    • الاكتئاب والمزاجية (غالبا ما يتم تشخيص انخفاض التستوستيرون خطأ على أنه اكتئاب)
    • كثرة التبول
    • نقص الطاقة

    ويقول سترينغر للموقع إن الاتجاه السلبي العالمي لتناقص هرمون الذكورة "مثير للقلق، ومع ذلك، هناك العديد من الطرق التي يمكن للرجال من خلالها رفع مستويات هرمون التستوستيرون لديهم".

    هرمون الذكورة لدي الرجال
    ShutterStock
    هرمون الذكورة

    5 طرق لرفع هرمون الذكورة لدى الرجال بشكل طبيعي:

    1.انقص وزنك

    هناك علاقة مباشرة بين الدهون لدى الرجال ومستويات هرمون الذكورة، لذا فإن تقليل وزنك يمكن أن يساعد في التحسن.

    يوضح سترينغر: "أظهرت الدراسات أن كل زيادة بمقدار نقطة واحدة في مؤشر كتلة الجسم مرتبطة بانخفاض بنسبة 2% في هرمون التستوستيرون".

    ومضى بقوله: "تطلق الخلايا الدهنية المزيد من هرمون الإستروجين الذي يبدأ في التغلب على هرمون التستوستيرون مما يؤدي إلى المزيد من الأعراض المزعجة (مثل ثدي الرجل)".

    وأظهرت إحصاءات ما قبل الإغلاق (الخاص بكورونا) أن 68.2%من الرجال يعانون من زيادة الوزن، ولكن من المرجح أن هذا الرقم قد زاد بشكل أكبر ليؤثر على المزيد من الرجال.

    2.اقلع عن الكحوليات

    يؤثر الكحول على قدرة الكبد على التخلص من الإستروجين الزائد وهذا يسبب اختلال التوازن الهرموني.

    أوضح سترينغر: "إذا كانت البيرة هي الخيار المفضل لديك، فيجب أن تعلم أن فيتويستروغنز (مركبات تحاكي هرمون الاستروجين الحقيقي في الجسم) موجودة في المواد المستخدمة في صنع البيرة".

    3. احصل على المواد الغذائية المهمة

    تتطلب هرموناتك مستويات مثلى من العناصر الغذائية الأساسية لتتمكن من الازدهار، لذلك راقب أي نقص يطرأ عليها.

    يقول سترينغر: "جهاز الغدد الصماء مسؤول عن الوظائف الهرمونية في الجسم وينتج 30 هرمونا مختلفا، ولكل منها وظيفة محددة جدا للقيام بها".

    وعندما لا تعمل الهرمونات بشكل صحيح، تصبح غير متوازنة، ويصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض وتضعف قدرته على محاربة العدوى.

    بيرة
    © AFP 2021 / TOBIAS SCHWARZ
    منتجات خطيرة للرجال...منها القهوة

    "يحتاج الرجال إلى التأكد من أنهم يحافظون على مستويات المغذيات المثالية لديهم وهو أمر صعب بشكل متزايد مع النظام الغذائي وأسلوب الحياة الحديث"، بحسب الخبير البريطاني، الذي يوصي باللجوء إلى مكملات تم تطويرها مؤخرا لدعم هرمون الذكورة الطبيعي.
    تعرف علي المزيد حول: عصير سحري لزيادة الرغبة لدى الرجال والنساء

    4. احذر من المواد الكيميائية والسموم

    المواد الكيميائية والسموم هي القوة الدافعة وراء التدهور المستمر في صحة الحيوانات المنوية لدى الذكور والتدهور السريع في مستويات هرمون الذكورة.

    يقول سترينغر: "الفثالات هي مواد كيميائية معطلة للغدد الصماء تدخل الجسم وتحاكي هرموناتنا الطبيعية عن طريق ربط أو منع مستقبلات الهرمونات".

    ويضيف أن الأكثر شيوعا من الفثالات هي مادة الـ BPA، التي تحاكي هرمون الاستروجين الاصطناعي وتستخدم في صنع حبوب منع الحمل، وقد تم تطويرها بالفعل كعلاج لنقص هرمون الانوثة قبل أن يكتشف العلماء أنها يمكن أن تساعد في معلبات المواد الغذائية والتعبئة والتغليف.

    5.الفحص الطبي

    لا تعاني في صمت، فلا عيب في رؤية طبيبك بسبب انخفاض هرمون الذكورة وإيجاد حل، فإذا كنت ترغب في عكس الأعراض  فهذا ممكن تماما.

    "إذا كنت تعاني من أعراض انخفاض التستوستيرون، فليس من السيء أبدا حجز فحص طبي مع طبيبك والتحقق من الخيارات المتاحة أمامك"، يوضح سترينغر.
    اقرأ ايضا: 5 أطعمة تدمر مستويات التستوستيرون لدى الرجال

    انظر أيضا:

    علماء يكشفون عن البيئة الأنسب لزيادة هرمون الذكورة
    خطر على الرجال والنساء... دراسة تحذر من ارتفاع هرمون الذكورة
    دراسة تحذر: هذا ما يفعله "الدايت" في هرمون الذكورة
    طبيب سعودي يكشف تأثير النعناع على هرمون الذكورة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ديب دايف دبي
    التسوق تحت الماء في دبي... استكشف أعمق حوض للغوص في العالم
    بلومبرغ: ميركل تذل بايدن
    بلومبرغ: ميركل تذل بايدن
    مقارنة بين الأسطولين المصري والبريطاني
    مقارنة بين الأسطولين المصري والبريطاني
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك