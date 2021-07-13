رامي صبري لشقيقه الراحل: أصبحت أفضل مني

ونشر صبري صورة له تجمعه بشقيقه، وقال له فيها: "كنت دائما أقول لك أتمنى أن أراك أفضل مني، وفعلا حصلت على الشهادة، وأصبحت أفضل مني يا حبيبي، ربنا يرحمك".
وطلب رامي صبري من جمهوره ومتابعيه أن يدعوا لشقيقه الراحل بالرحمة والمغفرة.
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وأقيمت، أمس الاثنين، جنازة كريم شقيق رامي صبري، والذي لقي حتفه أثناء هروبه من مصحة لعلاج إدمان المخدرات.
توفي كريم صبري، شقيق رامي صبري، غرقا في ترعة المريوطية، التي سقط فيها بعد قفزه من سور المصحة العلاجية من إدمان المخدرات.
وأفادت تقارير مصرية بأن قوات الشرطة ألقت القبض على 3 عاملين في مصحة البدرشين، والتي تم إيداع كريم صبري فيها، يوم الأحد، دونا عن رغبته.
وحرص العديد من الفنانين على تقديم العزاء لرامي صبري في وفاة شقيقه كريم، ومن أبرزهم الفنان المصري، عمرو دياب، والفنانة اللبنانية، إليسا، والفنانة السورية، أصالة نصري.
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