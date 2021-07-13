ميريام فارس تطلق تحديا جديدا... فيديو

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، فيديو لها عبر حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنيتها الجديدة "غدارة يا دنيا"، وأطلقت من خلاله تحديا لمتابعيها ومن خلاله ستختار أجمل رقصة.

ونشر موقع "صوت بيروت" الفيديو، حيث ظهرت فيه ميريام وهي ترتدي ملابس رياضية، واختارت ترك شعرها على طبيعته، مما أثار إعجاب عدد كبير من متابعيها.

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وتخطى فيديو كليب ميريام "غدارة يا دنيا" حاجز الـ7 مليون مشاهدة عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب" بعد مرور شهر على طرحها، وهي من تأليف رولا فارس، ألحان وليد المسيح وتوزيع موسيقي إدريس روشيش والكليب من إخراج شريف ترحيني.

ويذكر أن ميريام سجلت الأغنية وهي حامل في طفلها الثاني، وصورتها بطريقة الفيديو كليب في منزلها، حيث أنها التزمت طوال الفترة الماضية بالحجر المنزلي، نتيجة تفشي فيروس كورونا.