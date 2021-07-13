مستشار الرئيس المصري يكشف تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز، إثر تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وقال، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إنه رغم تعافي دلال عبد العزيز من كورونا، إلا أن حالتها الصحية لم تتحسن بسبب المضاعفات التي تلي التعافي من الفيروس.

ولفت تاج الدين إلى أن هناك نحو 25 عرضا صحيا يمكن أن يحدث بعد التعافي من كورونا، بعضها يتعلق بالحالة النفسية والعصبية للشخص المتعافي، إضافة إلى بعض الأعراض التي قد تظهر في الجهاز التنفسي.

وأوضح مستشار الرئيس المصري أن بعض الأعراض الصحية، التي تلي التعافي من كورونا يمكن أن تحتاج وقتا طويلا لعلاجها، وفقا للحالة الصحية للمصاب.

يذكر أن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز تشهد بعض التحسن خلال وجودها داخل المستشفى لكنها تتعرض لبعض الأعراض التي تؤخر شفاءها، خاصة فيما يتعلق بقدرتها على التنفس بصورة طبيعية.

وتسببت إصابة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا في تدهور حالتها الصحية، بينما أدى الفيروس إلى وفاة زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما.