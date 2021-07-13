زواج شهاب جوهر وإلهام الفضاله… صورة

ونشرت معي العيدان، الإعلامية الكويتية، صورة على "إنستغرام" تجمع شهاب جوهر مع إلهام الفضاله وهي ترتدي فستان زفاف.
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وعلقت العيدان، على الصورة: "ألف مبروك زواج إلهام الفضاله وشهاب جوهر".
وبعدها نشرت الفنانة إلهام الفضاله صورة أخرى مع شهاب جوهر وبيدها باقة من الورود.
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وعلقت الفضالة على الصورة: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات... تم عقد قراني على شهاب جوهر".
وأكد ذلك الفنان شهاب جوهر، الذي أعاد نشر نفس الصورة، التي تجمعه مع الفنانة الكويتية إلهام الفضاله، بعدما نشرتها على حسابها على "انستغرام".
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وكتب شهاب جوهر، على صفحته الخاصة تعليقا على الصورة: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".
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