6 نصائح للتخلص من تهيج العيون الحمراء

يحدث احتقان العيون بالدم، عندما يظهر بياض العين باللون الأحمر وذلك بسبب حدوث تغيرات في الأوعية الدموية التي تغذي الغشاء الذي يغطي الجزء الأمامي من العين.

وهناك عدد من الأسباب لهذه الحالة، تشمل بما في ذلك التهاب الملتحمة والأضرار التي يمكن أن تسببها أشعة الشمس ومهيجات العين، ويمكن أن يشير احمرار عينيك لفترات طويلة إلى مشاكل أكثر خطورة، ولكن غالبا ما تكون بسبب مشاكل قصيرة المدى نتيجة البكاء أو قلة النوم.

ويمكن الوقاية من احتقان العين الدموي أو التخفيف من حدته من خلال الرعاية المنزلية، ولكن العين المصابة بألم حاد، أو التي تتفاقم استجابة للضوء قد تحتاج إلى عناية طبية عاجلة، بحسب موقع "إكسبريس" البريطاني.

كيف تتخلص من احتقان العيون بالدم

يمكن علاج العيون المحتقنة بالدم في كثير من الأحيان في المنزل من خلال عدة طرق:

1. الكمادات باردة

يمكنك عمل كمادات بالماء البارد على العين المصابة، مع ضرورة عصر الكمادة جيدا، لأنك إذا وضعتها على العين بعد نقعها في الماء مباشرة فقد يشعرك ذلك بالألم أكثر.

2. القطرة مضادات الهستامين

إذا كانت عيناك تعانيان من الحساسية، فيجب عليك استخدام قطرات مضادات الهيستامين.

3. الشطف بالماء

يمكنك شطف عينيك بالماء كبديل لقطرات العين، يجب التأكد من أن الماء نظيف وبارد، ولأنه غالبا ما تسبب مياه الصنبور مزيدا من التهيج فيجب عليك التأكد من استخدام المياه المفلترة.

4. الإكثار من الرمش

في كثير من الأحيان يمكن أن تؤدي الإلكترونيات كالهاتف والتلفزيون إلى تقليل الرمش، ويمكن أن يسبب رمش العين القليل في كثير من الأحيان إجهاد العين ويؤدي إلى احمرارها، وهو ما يمكن أن يجفف عينيك، وبالتالي يجب أن تحاول أن ترمش كثيرا لتقليل تلك الأعراض.

5. النوم بشكل كاف

يمكن أن تتحول العين إلى اللون الأحمر حال لم تأخذ قسطا كافيا من الراحة، لذلك يجب أن تنام أكثر لتقليل احمرار عينيك.

6. مراجعة الطبيب إن كنت ترتدي عدسات لاصقة

غالبا ما تسبب العدسات اللاصقة احمرار العين المزمن، لذلك إذا كنت ترتدي عدسات لاصقة ولاحظت هذه المشكلة فيجب عليك التحدث إلى طبيب العيون الخاص بك.