نجمة عالمية تتعرض للسرقة في مهرجان "كان"

أكدت الممثلة البريطانية، جودي تورنر سميث، أنها تعرضت للسرقة أثناء إقامتها بإحدى الفنادق الكبرى في فرنسا، على هامش مشاركتها في مهرجان "كان" السينمائي الدولي.

ونشرت مجلة "الجميلة" تقريرا عن الحادثة وقالت، إن تورنر كانت تتناول الإفطار خارج غرفتها يوم الجمعة الماضي، عندما اقتحم لصوص غرفتها وسرقوا مجوهرات بقيمة عشرات الآلاف من اليورو.

وصرحت مصادر مقربة من الممثلة البريطانية أن أكثر ما أحزن جودي هو سرقة غرض يحمل قيمة عاطفية بالنسبة لها وهو خاتم زواج والدتها، وأنه تم نقل تورنر إلى فندق آخر وإحاطتها بإجراءات أمنية مشددة، حيث كان برفقتها ابنتها ذات العام الواحد ما زاد من المخاوف على سلامتها.

يعتقد البعض أن جودي تورنر سميث تم استهدافها من اللصوص عقب ارتدائها مجموعة من المجوهرات من الذهب والألماس من ماركة "جوتشي"، أثناء حضورها العرض الأولى لفيلم "أفتر يانغ"، ولكن مجوهرات "جوتشي" كانت قد عادت إلى المجموعة بعد العرض مباشرة، حيث اللصوص اقتحموا الغرفة على أمل أن هذه القطع لاتزال موجودة بحوزتها.