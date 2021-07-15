سقوط فتاتين من أرجوحة على ارتفاع شاهق والكشف عن مصيرهما... فيديو

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة مرعبة لسقوط فتاتين من أرجوحة في منطقة وادي سولاك الواقعة في داغستان الروسية.

وأظهر مقطع الفيديو قيام شاب بدفع الأرجوحة وعليها فتاتان في منطقة سياحية في وادي سولاك بداغستان والتي تقع على ارتفاع 6300 قدم، حيث انفلت أحد طرفي الأرجوحة بشكل سريع ومفاجئ لتسقط الفتاتان أمام أعين الجميع.

Moment two women fell off a 6000-Ft cliff swing over the Sulak Canyon in Dagestan, Russia.

Both women landed on a narrow decking platform under the edge of the cliff & miraculously survived with minor scratches.

Police have launched an investigation. pic.twitter.com/oIO9Cfk0Bx — UncleRandom (@Random_Uncle_UK) July 14, 2021

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات فتحت تحقيقا فوريا بالحادثة بعد انتشار المقطع على الإنترنت.

وفي السياق نفسه، قال شهود عيان لموقع إخباري محلي أن منصة خشبية صغيرة أسفل الحافة أنقذت حياة الفتاتين بعد أن حالت دون سقوطهما إلى المنحدر، مؤكدين تعرضهما لرضوض وخدوش وصدمة نفسية بسبب الحادث.