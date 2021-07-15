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    الفنان المصري، تامر حسني

    حلا شيحة تنتقد تامر حسني: نجحنا بمقاييس الدنيا فقط

    © AFP 2021 / AMER HILABI
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    انتقدت الممثلة المصرية حلا شيحا الفنان تامر حسني معتبرة أن ما تم تحقيقه هو نجاح، لكن "بمقاييس الدنيا فقط"، وذلك بعد نشر كليب بعنوان "بحب" يحتوي على لقطات تجمعهما معا.

    وكتبت على "انستغرام"، اليوم الخميس، أنها تفاجأت بنزول كليب بعنوان "بحبك" يحتوى على مشاهد تجمعها مع تامر حسني، من فيلم "مش أنا".

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    وانتقدت الفنانة حلا شيحا نشر كليب "بحبك" هذه الأيام، وقالت: "في أيام ذي الحجة أيام مباركة"، مشيرة إلى أن المفاجأة جاءت لأنها تلقت وعد من تامر حسني باحترام رغبتها في عدم الظهور".

    وقالت: "يمكن نجحنا بمقايس الدنيا. بس صدقوني بمقايس ربنا لم ننجح".

    وتابعت: "أدرك أن الخير موجود في نفوس زملائي، لكن فتنة النجاح والشهرة تجعلنا لا نقيس الأمور بطريقة صحيحة".

    ووصفت حلا شيحا حديثها أنه "من القلب"، مشيرة إلى أنها بكت عندما رأت نفسها في المشاهد التي تظهر به.

    وأوضحت الفنان المصرية: "كانت زلة نتيجة ظروف مررت بها. كل شخص يمكن أن يخطئ لأنه بشر"، مضيفة: "لكن المصيبة هي الغفلة والنسيان".

    وأوضحت حلال شيحا، أن المشاهد التي تم عرضها في الكليب لا تصح وأنها كانت خطأ وتحاول إصلاح ما فات، مضيفة: "اللي هينفعنا هو النجاح الحقيقي، الذي ينساه الكثير من الناس".

    وقالت حلا شيحا: "الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن".

    ووجه الفنان المصرية رسالة إلى الفنان تامر حسني قالت فيها: "احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو اللي قولت فيه : أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف من كده".

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    ونشرت حلا شيحا رابطا مع منشورها يخص تامر حسني:

    وتابعت: "كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا".

    ووجهت حديثها إلى تامر حسني: "شوفه تاني يمكن يفكرك إن جواك أكيد في صراع وأنا وكلنا"، مضيفة: "كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح".

    وقالت حلا شيحا: "يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".

    ما هي قصة فيلم "مش أنا"؟

    يذكر أن حلا شيحا أعلنت، الشهر الماضي، أنه ليس لها علاقة بفيلم "مش أنا"، الذي يشاركها بطولته تامر حسني، مشيرة إلى أن حياتها تغيرت، بعد زواجها من معز مسعود، داعية إسلامي.

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    ويقوم الفنان تامر حسني ببطولة فيلم "مش أنا" إلى جانب حلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر، وتم تصويره قبل عام ونصف، لكن تأخر عرضه بسبب جائحة كورونا.

    شاهد: بالفيديو حلا شيحا تعلق على أنباء زواجها من محمد رمضان

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