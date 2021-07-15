طريقة مبتكرة لحماية حديقة سنترال بارك في نيويورك... فيديو

وتسبب الهجوم على الطبيعة في كثير من المناطق حول العالم في حدوث تغيرات طبيعية أبرزها التغيرات المناخية، التي يمكن أن تسبب كوارثة بيئية في المستقبل.
ورغم وجود مساع عالمية فيما يتعلق بتجريف الغابات أو إزالة مساحات كبيرة من المناطق الخضراء، إلا أن هناك جهودا متواضعة تسير جنبا إلى جنبا مع الجهود العالمية لحماية البيئة.
ومن حين إلى آخر تظهر أفكار جديدة يقودها أشخاص مبدعون لحماية البيئة والحفاظ على دورة الحياة الطبيعية، منها استخدام الماعز في مكافحة انتشار النباتات داخل حديقة سنترال بارك في مدينة نيويورك الأمريكية.
ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مشاركة 24 من الماعز الجائع، في تناول النباتات، التي أدى نموها للاستحواذ على مساحات من الحديقة.
These 24 hungry goats are on a mission to save New York City park overrun with invasive plants. pic.twitter.com/0do96WSzhM— SCMP News (@SCMPNews) July 15, 2021
ولم يقدم المسؤولون عن الحديقة على استخدام الطرق الميكانيكية للتخلص من تلك النباتات، وإنما اعتمدوا على تلك الفكرة المبتكرة، التي تحقق نفعا مزدوجا يساهم في تغذية الماعز، في ذات الوقت الذي تتم فيه مكافحة نموها دون تدخل البشر.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)