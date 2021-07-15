طريقة مبتكرة لحماية حديقة سنترال بارك في نيويورك... فيديو

أصبح الاعتماد على الوسائل الميكانيكية والكيميائية في التعامل مع الطبيعة من أكثر المخاطر التي تهدد مستقبل الحياة على كوكب الأرض، وهو ما دفع مسؤولي حديقة أمريكية إلى استخدام الماعز في حل إحدى المشاكل التي تواجهها.

وتسبب الهجوم على الطبيعة في كثير من المناطق حول العالم في حدوث تغيرات طبيعية أبرزها التغيرات المناخية، التي يمكن أن تسبب كوارثة بيئية في المستقبل.

ولهذا السبب تسعى الكثير من الدول والمنظمات المهتمة بحماية البيئة للحد من التدخل البشري في دورة الحياة الطبيعية، خاصة فيما يتعلق بالمناطق الخضراء.

ورغم وجود مساع عالمية فيما يتعلق بتجريف الغابات أو إزالة مساحات كبيرة من المناطق الخضراء، إلا أن هناك جهودا متواضعة تسير جنبا إلى جنبا مع الجهود العالمية لحماية البيئة.

ومن حين إلى آخر تظهر أفكار جديدة يقودها أشخاص مبدعون لحماية البيئة والحفاظ على دورة الحياة الطبيعية، منها استخدام الماعز في مكافحة انتشار النباتات داخل حديقة سنترال بارك في مدينة نيويورك الأمريكية.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مشاركة 24 من الماعز الجائع، في تناول النباتات، التي أدى نموها للاستحواذ على مساحات من الحديقة.

These 24 hungry goats are on a mission to save New York City park overrun with invasive plants. pic.twitter.com/0do96WSzhM — SCMP News (@SCMPNews) July 15, 2021

ولم يقدم المسؤولون عن الحديقة على استخدام الطرق الميكانيكية للتخلص من تلك النباتات، وإنما اعتمدوا على تلك الفكرة المبتكرة، التي تحقق نفعا مزدوجا يساهم في تغذية الماعز، في ذات الوقت الذي تتم فيه مكافحة نموها دون تدخل البشر.