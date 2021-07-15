كيف نعرف حالة الطقس من النظر إلى السماء... فيديو

تحولت أخبار الطقس إلى وجبة أساسية للكثيرين، فعلى أساس حالة الطقس توضع السيناريوهات المختلفة سواء للعمل أو التنزه، لكن ماذا لو توقف خبراء الأرصاد عن إبلاغنا بحالة الطقس... فقط انظر إلى السماء واتبع الآتي.

يقول الخبير الفلكي، السعودي، الدكتور خالد الزعاق إنه يمكن معرفة حالة الطقس بملاحظة بعض العلامات في السماء، مثلما كان يفعل أسلافنا.

وأضاف الزعاق، في مقطع مصور نشرته قناة "العربية"، يمكن تمييز المواسم من خلال تغير السماء والنجوم، موضحا بأن "زرقة السماء تدل على شدة البرد، وخفوت ضوء الشمس يدل على كثافة الغبار، والدوائر التي تُحيط بالقمر تعبر عن كثافة الرطوبة".

​وتوقع الزعاق، هطول أمطار متفرقة على جنوب المملكة وسلطنة عمان واليمن، موضحاً أن الحالة تؤثر على المناطق الوسطى والشرقية والغربية والشمالية.

ولفت إلى أن هذه الأمطار تُسمى أمطار الخريف لأنها تتزامن مع موسم "خراف الثمار"، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تأثر بسحب عكسية تأتي من جهة الشرقية، وترفع الإحساس بدرجات الحرارة إلى أعلى معدلاته.