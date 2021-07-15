تامر حسني يرد على تصريحات حلا شيحة

علق المطرب المصري، تامر حسني، على تصريحات الفنانة حلا شيحة الأخيرة، والتي انتقدته فيها، معتبرة أن ما تم تحقيقه هو نجاح، لكن "بمقاييس الدنيا فقط".

وقال تامر حسني، في تصريحات مع " موقع اليوم السابع "، إنه "فوجئ بهذه التصريحات التي وصفها بـ"الغريبة"، مؤكدا أنه كن لحلا كل الاحترام والتقدير، وأنه لم يكذب عليها في شيء، وسيكشف الحقيقة كاملة بكل التفاصيل، لأن ماحدث ليس له علاقة بالحقيقة".

وكانت حلا شيحا انتقدت تامر حسني، معتبرة أن ما تم تحقيقه هو نجاح، لكن "بمقاييس الدنيا فقط"، وذلك بعد نشر كليب بعنوان "بحب" يحتوي على لقطات تجمعهما معا. وكتبت على "انستغرام"، اليوم الخميس، أنها تفاجأت بنزول كليب بعنوان "بحبك" يحتوى على مشاهد تجمعها مع تامر حسني، من فيلم "مش أنا".

وانتقدت الفنانة حلا شيحا نشر كليب "بحبك" هذه الأيام، وقالت: "في أيام ذي الحجة أيام مباركة"، مشيرة إلى أن المفاجأة جاءت لأنها تلقت وعد من تامر حسني باحترام رغبتها في عدم الظهور".

وأضافت: "يمكن نجحنا بمقايس الدنيا. بس صدقوني بمقايس ربنا لم ننجح". وتابعت: "أدرك أن الخير موجود في نفوس زملائي، لكن فتنة النجاح والشهرة تجعلنا لا نقيس الأمور بطريقة صحيحة".

ووصفت حلا شيحا حديثها أنه "من القلب"، مشيرة إلى أنها بكت عندما رأت نفسها في المشاهد التي تظهر به. وأوضحت: "كانت زلة نتيجة ظروف مررت بها. كل شخص يمكن أن يخطئ لأنه بشر"، مضيفة: "لكن المصيبة هي الغفلة والنسيان".

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يذكر أن حلا شيحا أعلنت، الشهر الماضي، أنه ليس لها علاقة بفيلم "مش أنا"، الذي يشاركها بطولته تامر حسني، مشيرة إلى أن حياتها تغيرت، بعد زواجها من معز مسعود، داعية إسلامي.

ويقوم الفنان تامر حسني ببطولة فيلم "مش أنا" إلى جانب حلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر، وتم تصويره قبل عام ونصف، لكن تأخر عرضه بسبب جائحة كورونا.