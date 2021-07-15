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    الممثلة المصرية حلا شيحة في مهرجان الجونة 2019

    معز مسعود يخرج عن صمته بعد إساءات وانتقادات طالت زوجته حلا شيحة

    © AFP 2021 / AMMAR ABD RABBO
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    خرج الداعية الإسلامي، معز مسعود، مساء اليوم الخميس، هن صمته بعد تعرض زوجته الفنانة المصرية، حلا شيحة، لهجوم من جانب بعض الفنانين.

     

     ووجه مسعود عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي رسالة مطولة إلى زوجته التي وصفها بـ"الغالية"، أكد فيها ببدايتها على أنه يستوعب انزعجها بسبب مرور وقت كبير على تصوير آخر أفلامها "مش أنا"، بسبب ظروف فيروس "كورونا" المستجد، وأن حياتها تغيرت مثلما ذكرت في منشور سابق لها.

    الفنانة المصرية حلا شيحة
    © AFP 2021 / AMMAR ABD RABBO
    حلا شيحة عن فيلمها مع تامر حسني: مش أنا
    وتابع معز مسعود أنه يتفهم تماما أيضا انزعاجها من التركيز على مشاهد تجمعها بتامر حسني، وتجميعها، على الرغم  منحصولها على وعد شفهي من صناع العمل بتجنبها، موضحا أن الاتفاق لم يكن عن إلغاء الكليب الغنائي الذي جمعها بحسني، ولكن التركيز لا يكون على مشاهدة  محددة، وتابعت أنه لو كان يعلم هو وهي أن الوعد غير كافيا لحل هذه المشكلة لكانا اتخذا حلولا أخرى.

     

    بعدها أكد معز مسعود لزوجته حلا شيحة أن ما بينها وبين الله تعالى فيما يخص أجورها عن أعمالها الفنية السابقة ليست مضطرة أن تقوله لأحد، وطلب منها ألا تشغل بالها بأي كلام يقال عنها دون علم.

    وقال مبينا:

    "الناس لا تنتبه إلى تفاصيل كتيرة، أبسطها الوقت الطويل والأحداث الكبيرة التي تجري في حياة من يتحدثون عنهم بمنتهى الأريحية والثقة والتسرع في إصدار الأحكام".

    وشدد على أنه قادر أن يفهم قصدها عندما تحدثت عن (نوع معيّن) من المشاهد، وأنها تعني من حديثها نوعا معيّن من الفن وليس تعميم على كل الفن.

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    ثم ذكّر معز مسعود زوجته حلا شيحة بأن "رحلتهما هي رحلة بحث عن الحق والخير والجمال، رحلة اعتزاز بالثقافة والهوية، نموذج قوي لرفض التطرف على الناحيتين، الناحية المكسوفة من هويتها وتقلد الغرب من غير حكمة أو علم أو عزة (وهو ما أسماه "الانتحار الثقافي" في كلمته التي ألقاها خلال الحوار الوطني لعام 2011) والناحية الأخرى المسجونة في قوالب مميتة للفكر والفنون، وكل ناحية منهم تعتقد أن معها الحقيقة المطلقة، وسيظلوا يتشجرون حتى يوم الدين، إلى أن يظهر ناس لديهم الشجاعة والاعتزاز بثقافاتنا وهويتنا، ويحملوا هم أبناءنا والأجيال القادمة.. وحينها سيكون فننا يعبر عنا فعلا".

    وأكد لزوجته أن "الشجعان من أمثالها هم الذين يسيرون الرحلة بصدق وإصرار حتى يصلوا، مهما كترت المحطات ومهما كان الألم والحيرة واللخبطة، ومهما كان الهجوم والخذلان والمزايدات ومهما كان التمن الذي يدفع، الشجعان أمثالك هم فقط الذين يراجعوا ـنفسهم وبيعترفوا بأخطائهم ويصلحوها، هذا غير أن المشهور رحلته تكون تحت المجهر، تلشجعان مثلك فقط يعيشون بتلقائية واتساق مع النفس"، بحسب قوله.

    وواصل معز مسعود أن "فنوننا وثقافتنا وهويتنا قادرون على التلاقي، لقد بدأت أفعل هذا في أعمالي الفنية وفيلمي "اشتباك" افتتح في مهرجان "كان" السينمائي، وفيلمي القادم سيعرض في مهرجان "ڤينيسيا" قريبا، وهنكون قادرين أنا وأنت على أخذ خطوات أكبر وأمثل على هذا الطريق العظيم الذي ستعرف قيمته الأجيال القادمة".

    وختم معز مسعود رسالته التشجيعية إلى زوجته حلا شيحة بتكراره لها: "يا حبيبتي، رحلتنا واحدة".

    وتعرضت الفنانة المصرية، حلا شيحة، لموجة كبيرة من الانتقاد والهجوم من قبل زملائها الفنانين، بعد أن تبرأت من فيديو كليب مع المطرب تامر حسني.

    وهاجم عدد من الممثلين والفنانين حلا شيحة، بسبب تصريحاتها، وأبزرهم إلهام شاهين، وراندا البحيري، والشاعر الغنائي ومطرب الراب خالد تاج الدين، والمخرج محمد العدل، بالإضافة إلى والدها الفنان التشكيلى أحمد شيحة.

    بدأت الأزمة صباح اليوم الخميس، عندما أعلنت حلا شيحة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أنها فوجئت بنزول كليب بعنوان "بحبك"، والذي يحتوي على مشاهد لها مع الفنان تامر حسني، من فيلم "مش أنا".

    وانتقدت حلا شيحا، تامر حسني، قائلة: "انا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه.. واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه حيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأكدلي أنه حيحترم رغبتي.. إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح.. أنا عارفة ومتاكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

    وأوضحت حلال شيحة، أن المشاهد التي تم عرضها في الكليب لا تصح وأنها كانت خطأ وتحاول إصلاح ما فات، مضيفة: "اللي هينفعنا هو النجاح الحقيقي، الذي ينساه الكثير من الناس".

    وقالت حلا شيحا: "الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن".

    ووجهت الفنانة المصرية رسالة إلى الفنان تامر حسني قالت فيها: "احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو اللي قولت فيه: أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف من كده".

    الفنانة المصرية حلا شيحة
    © AFP 2021 / AMMAR ABD RABBO
    نجوم تهاجم حلا شيحة بعد تبرؤها من كليب مع تامر حسني... ضجة في مصر
    من جانبه وصف الفنان تامر حسني تصريحات حلا شيحة بـ"الغريبة"، موضحا إنه فوجئ بهذه التصريحات، وأنه يكن لحلا كل الاحترام والتقدير، وأنه لم يكذب عليها في شيء، وسيكشف الحقيقة كاملة بكل التفاصيل، لأن ما حدث ليس له علاقة بالحقيقة".

     

    وكتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الحقيقة عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل ده مع زميل بحترمه وكان بينا كل خير، للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتِ بوست وأشركتِ الجمهور الكريم معانا، بدال ما كنتِ تكلميني شخصيًا ونتناقش بيني وبينك، فأنا مضطر أرد هنا برضو... أولاً أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل ده محصلش أصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد وأخلف، الحقيقة إني احترمت كلامي معاكِ ووعدتك أشيل مشاهد تانية طلبتيها، وشلتها بالفعل، وشكرتيني عليها، ولو حابة تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد إذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف، أو كلميه يبعتهالك كلها موجودة".

    وأضاف تامر حسني: "وبعدين الفيلم بقاله 3 اسابيع في السينمات والكليب موجود جوه الفيلم هو بالنسبالك الحرام إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس، إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي؟؟؟؟، منطق غريب فعلاً يا حلا... وبعدين هو مش أنتِ اللي مضيتِ عقد وتقاضيتِ عليه مبلغًا كبيرًا عشان الدور دا بعينه، هو مش إنتِ اللي صورتيه ومثلتيه بنفسك وبمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك، وللتوضيح للجمهور الكريم أنا والمخرجة الأستاذة سارة وفيق بعتنالك، وكنا بنتحايل عليكِ تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظه تقوليها".

    وتابع الفنان المصري: "ما كنتيش بتردي علينا وتليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا، إنتِ للأسف يا حلا متعاملتيش صح مع الموقف كان لازم تهتمي بأمرك أكتر من كده ولو كان ليكِ أي طلب تاني كنتِ هعمله بكل حب، إنما أنتِ فجأة اختفيتي ومكملتيش تركيب صوتك في الفيلم، ولا جيتي تتصوري عشان أفيش الفيلم أصلًا ومخليتيناش نعرف نعمل أفيش مجمع... بقيتي تقفلي تليفوناتك وتكنسلي علينا كلنا وبعدين أي فيلم بيبقى ليه خطة مسبقة في الدعاية، وأنتِ عارفاها كويس، ووافقتِ عليها وده كليب رومانسي يعني معقول كنتِ عايزه المنتج يشيل كل مشاهدك اللي صورتيها من الكليب ويطلعني بغني وبقول الكلام الرومانسي ده للأستاذ ماجد الكدواني مثلاً هو دا يُعقل؟".

    واختتم حديثه قائلا: "أنا زعلان منك جدًا يا حلا على مفردات البوست بتاعك غير الموفقة ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح واتهامات باطلة ليا احترامًا لحاجات كتير يمكن فايتاكِ بس مش هتفوتني، وعلى فكرة أنا واثق إنك عارفة إني مستاهلش منك كده وهكتفي بالتوضيح دا وربنا يهدي الجميع ويكتبلك كل الخير اللهم آمين".

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